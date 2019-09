Domenica lutto al braccio per la Lucchese in memoria dell’ex allenatore Nicoletti

Altre notizie brevi

venerdì, 27 settembre 2019, 19:52

In occasione dei propri 30 anni, Il Baluardo gruppo vocale lucchese, ha registrato un video nella città di Lucca dove ha presentato piccole parti del proprio repertorio registrate nei luoghi più belli di Lucca. Teatro del Giglio, Palazzo ducale, palazzo Pfanner, le Mura urbane, la casermetta dei Balestrieri, S. Maria Nera.

venerdì, 27 settembre 2019, 19:47

Acque SpA comunica che, per un’assemblea del personale, martedì 2 ottobre il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5) aprirà al pubblico alle ore 13 anziché alle 8:30.

venerdì, 27 settembre 2019, 15:14

Nuovo look per la sala prove "Fabrizio De Andrè" al Centro giovani di Santa Margherita. Le pareti sono state dipinte con dei murales dedicati alle figure che hanno contribuito all'evoluzione della musica nei vari generi. Per questo domenica 29 settembre a partire dalle ore 18 è in programma una festa...

venerdì, 27 settembre 2019, 15:12

L'amministrazione Menesini metterà a disposizione dei giovani del territorio un nuovo spazio situato a Carraia in via di Tiglio, al piano terra dell'ex Dipartimento di Prevenzione della Usl. Uno spazio ampio corredato da un'area verde che sarà utilizzato dal Comune grazie ad una convenzione con l'azienda sanitaria Toscana Nord Ovest.

venerdì, 27 settembre 2019, 12:58

«Subito la ricognizione sullo stato manutentivo e la qualità statica dell’opera lungo il suo intero asse, poi un piano di valorizzazione che guardi non solo agli aspetti funzionali del Pubblico Condotto di Lucca, ma anche a quelli storico-culturali e identitari per l’intera comunità lucchese.

venerdì, 27 settembre 2019, 12:46

L’Associazione culturale Amici del Machiavelli , la Biblioteca Statale di Lucca, il Centro di Cultura di Lucca Università Cattolica, il Comitato di Lucca della Societa' Dante Alighieri; Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca, del Ristorante Gli Orti di...

venerdì, 27 settembre 2019, 11:48

"C'è una sola ricetta per combattere e battere la povertà ed è il lavoro, perché è evidente che il reddito di cittadinanza può essere una misura utile ma non certo sufficiente. Per questo dobbiamo mettere l'occupazione al primo posto di ogni azione politica.

venerdì, 27 settembre 2019, 11:06

Domenica 29 settembre. Un percorso a piedi attraverso il variegato paesaggio della piana lucchese seguendo una delle tante posibili varianti alla Via Francigena ufficiale. Aree urbane, campagna e verdi colline saranno lo sfondo a una camminata che ci porterà fino nel cuore di Lucca in ocasione dell'ultima fiera, quela di...

giovedì, 26 settembre 2019, 16:49

Si riunisce per la prima volta martedì 1 ottobre alle 16.30 nella casermetta del baluardo San Paolino la consulta dell'ambito turistico della Piana di Lucca. Alla consulta potranno partecipare, tra gli altri, esperti o portatori di interesse in rappresentanza delle associazioni di categoria, delle imprese del turismo (albergatori, guide turistiche,...

giovedì, 26 settembre 2019, 15:49

«Al presidente della Provincia, Luca Menesini, le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico presso il Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. Sono certo che la presenza di un rappresentante del nostro territorio in questo organismo sarà molto importante per la Toscana, per Lucca...