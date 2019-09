Due visite sui luoghi della Seconda Guerra Mondiale

Altre notizie brevi

Sistema Ambiente ricorda a tutti i cittadini e ai titolari di utenze non-domestiche che è in scadenza la prima rata della tariffa corrispettiva per il saldo dell’anno 2019. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 settembre secondo quanto riportato nelle lettere inviate dall’azienda a partire dalla seconda metà di...

Dopo il successo della Summer School "#Futuroprossimo" che ha riunito ad Arliano lo scorso fine settimana più di 50 volontari e responsabili di associazioni a discutere sulle sfide del futuro, tornano gli incontri del lunedì del Centro Nazionale per il Volontariato.

Un caleidoscopio di generi musicali, tra inediti e cover, con uno stile tra il country e lo swing e un interesse particolare per la musica brasiliana. Questo è il cuore del prossimo appuntamento al Caffè delle Mura, previsto per domani sera (venerdì 6 settembre), come sempre alle 22.

“Un abbraccio alla città e dalla città, questo vuole essere il 70esimo anniversario di Foto Alcide”. C'è anche un po' di commozione nelle parole di Mimmo Tosi che con il fratello Claudio gestisce oggi Foto Alcide, punto di riferimento nella fotografia e non solo per la cronaca nella città di Lucca.

Caccia e agricoltura devono siglare una nuova alleanza per salvare l'equilibrio del sistema naturale della Toscana. E' questo l'invito che, in occasione dell'avvio della 29° edizione del Game Fair Italia, prevista nell'area fieristica del Madonnino a Grosseto dal 6 all'8 settembre, lancia il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri.

"Notiamo chiaramente che l'inizio dell'anno scolastico in quel di Capannori sta comportando non pochi problemi. Ci sono carenze di organizzazione dei trasporti per quanto riguarda gli scuolabus, legati agli orari provvisori degli istituti - commenta Matteo Scannerini (FI) - . Probabilmente qualcuno dovrà immediatamente partire a pieno orario.

Con lentezza, alla scoperta dei tesori della Toscana e dei luoghi meno conosciuti e battuti. Nell'Anno del Turismo Lento, il 2019, si rinnova l'appuntamento con lo Slow Travel Fest, il progetto di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica che si riconferma come circuito di festival outdoor in grado di valorizzare...

"L'aumento della produzione vitivinicola in Toscana, in controtendenza rispetto a quella nazionale, è anche un risultato del buon governo regionale, a partire dal sostegno alla qualità sia in vigna sia in cantina e dal governo del territorio e del paesaggio.

Più sicura via di Carraia nell'omonima frazione. Nei giorni scorsi la ditta che ha eseguito alcuni lavori di interramento cavi per conto di un gestore dei servizi ha effettuato l'asfaltatura di un tratto di viabilità. Le operazioni di copertura della traccia dopo la posa dei cavi avevano infatti causato delle...

"Zanzare e altri insetti in via Martiri Lunatesi. Occorre una disinfestazione". Questa la denuncia del consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia che, rivolgendosi all'attuale amministrazione, ha sollecitato un intervento di disinfestazione per liberare le traverse, che costeggiano la via, e lo sgambatoio per cani, dietro il comune, dalla presenza di...