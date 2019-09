Emergenza climatica: al via una collaborazione tra il comune e i movimenti ambientalisti 'Fridays for future' e 'Earth strike'

Altre notizie brevi

giovedì, 12 settembre 2019, 17:18

Si è conclusa lo scorso 7 settembre l’edizione 2019 del Salotto del Vino e del Verde, manifestazione enogastronomica andata in scena nella splendida cornice del giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani, in centro a Montecarlo. Per sette sere un pubblico ristretto ha potuto assaggiare i piatti della tradizione lucchese, preparati dai migliori chef...

giovedì, 12 settembre 2019, 16:32

Tre musicisti eclettici e affiatatissimi per una serata tra jazz e Sudamerica. Questa la proposta per un sabato sera in musica al Caffè delle mura con il concerto “Our tropical moods”, in programma sabato 14 settembre alle 22 nel giardino del locale sulle mura.Piero Gaddi alle tastiere, Ruben Chaviano al...

giovedì, 12 settembre 2019, 16:08

Tornano le fiere del Settembre Lucchese e con esse anche la pulizia straordinaria della zona interessata da questi tradizionali appuntamenti.

giovedì, 12 settembre 2019, 15:43

La Misericordia Santa Gemma Galgani comunica che è stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Per la nostra Misericordia sono previsti 16 posti per i seguenti progetti:

giovedì, 12 settembre 2019, 14:46

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che sabato 14 settembre, festa di Santa Croce, a Lucca saranno sospesi tutti i servizi solitamente non disponibili nelle giornate festive, tra cui anche il Centro prelievi della Cittadella della Salute “Campo di Marte”.

giovedì, 12 settembre 2019, 12:28

Proposte educative del Complesso Museale ed Archeologico della Cattedrale di Lucca per l'anno scolastico 2019-2020.

giovedì, 12 settembre 2019, 11:56

C'è tempo fino al 10 ottobre per partecipare alla selezione dei giovani del servizio civile universale: Confcooperative Toscana propone ai ragazzi dai 18 ai 28 anni sei progetti e un totale di 93 posti.

giovedì, 12 settembre 2019, 11:05

Il segretario del Circolo Centro Storico PD, Roberto Panchieri, interviene in merito al tema della mobilità e della sosta nel centro storico di Lucca."Calma e gesso - dichiara -. Di tutto si sente il bisogno meno che di una sorta di guerra di religione su mobilità e sosta nel Centro Storico.

giovedì, 12 settembre 2019, 08:44

Si è svolto ieri mattina un incontro di chiarimento di intenti tra i vertici del PSI di Lucca e il sindaco Tambellini.Ringraziando Tambellini per la collaborazione finora avvenuta e per la sua assidua presenza alle varie iniziative del PSI, Marisa Anzilotti rappresentante del Consiglio Nazionale PSI, Elisa Gai coordinatrice del...

mercoledì, 11 settembre 2019, 20:24

Nell'ambito del progetto PIF "Energia dal territorio al 100%", di cui il Consorzio per la gestione delle Risorse Agro Forestali di Villa Basilica è capofila, in partenariato con Coldiretti, diverse imprese forestali e alcuni Comuni della Piana di Lucca e della Media Valle del Serchio, il Consorzio Forestale delle Colline...