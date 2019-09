Felpati, Palp: "L'amministrazione ha permesso questo sfruttamento"

sabato, 28 settembre 2019, 09:15

Alla luce del recente intervento della forza di maggioranza Sinistra Con sulla questione della retribuzione dei cosiddetti "felpati", Potere al Popolo Lucca pone alcune domande sul ruolo politico della giunta comunale di fronte alla questione, quest'anno come gli anni passati.



"Abbiamo letto in questi giorni la posizione di Sinistra Con (forza di maggioranza nella giunta cittadina) riguardo alla questione delle paghe da fame ai "felpati" e sorveglianti notturni dei Lucca Comics & Games 2019 - esordisce la nota di Palp -, che va a rompere un silenzio altrimenti assordante da parte delle forze politiche che amministrano la città. Una risposta che purtroppo, in mezzo a condivisibili ma vaghe considerazioni generali contro lo sfruttamento e per la dignità del lavoro, non ci spiega come sia stato possibile che in una città amministrata da una giunta che si dice di centrosinistra la maggiore manifestazione cittadina sia stata finora basata sullo sfruttamento di un esercito di 'felpati' e sorveglianti notturni, costretti a lavorare in orari notturni e festivi in condizioni di assoluto sfruttamento. Si prende infatti per buona la posizione esternata dalla società di sorveglianza privata vincitrice dell'appalto, GSI Security Group, che dopo aver pubblicato un annuncio di ricerca per 100 sorveglianti notturni per 3.40 euro netti l'ora si è frettolosamente precipitata a modificare l'annuncio di lavoro dopo le proteste di alcuni lavoratori a mezzo social e stampa, cancellando la paga oraria e affermando che si è trattato di un disguido. Una risposta che, se pare convincente a Sinistra Con, sembra invece per Potere al Popolo Lucca una pietosa pezza messa a coprire un realtà ormai consolidata di sfruttamento di massa, dal momento che i compensi delle edizioni passate sembrano perfettamente in linea con quelli vergognosi indicati in un primo momento nell'annuncio lavorativo. Nell'attesa di conoscere precisamente la paga netta che verrà offerta ai lavoratori e l'inquadramento effettivo nei contratti collettivi di lavoro nazionali, a Sinistra Con e alle altre forze di maggioranza chiediamo: qual'è la visione politica di questa amministrazione che fino ad oggi ha permesso questo sfruttamento? Quanto sarebbe stata la paga effettiva se i lavoratori non si fossero mobilitati? Perché l'amministrazione non ha imposto vincoli tecnici ai bandi d'appalto per evitare situazioni di sfruttamento?"