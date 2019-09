Fiere del Settembre Lucchese: le modifiche alla viabilità

mercoledì, 11 settembre 2019, 13:53

In occasione delle Fiere del Settembre Lucchese che si svolgeranno nei giorni 14, 21, 29 settembre e, come da Piano del Commercio nelle domeniche intermedie, quindi il 15 e il 22 settembre, il Comune di Lucca ha emesso una specifica ordinanza in tema di viabilità e sosta nelle aree interessate dagli appuntamenti.

In particolare, dal 14 al 29 settembre viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta 0/24, ambo i lati” in via delle Piagge di Sant'Alessio, frazione di Monte San Quirico, nel tratto compreso tra l'intersezione con la SP 24 di S.Alessio e il numero civico 440.

Sarà poi istituito in alcune strade il “divieto di sosta con rimozione coatta 0/24, ambo i lati” e il “divieto di transito veicolare” dalle ore 5 del 14 settembre alle ore 8 del 16 settembre e, nello stesso orario per i giorni dal 21 al 23 settembre e dal 29 al 30 settembre. Le viabilità interessate sono: Traversa quarta via delle Tagliate di San Marco ambo i lati, via Borgo Giannotti, piazza della Croce, via Passaglia (tratto compreso tra il civico 270 e l'intersezione con via Civitali, ambo i lati), via delle Tagliate di San Marco (tra piazza della Croce e l'intersezione con via Passaglia), area di parcheggio posta ad est di via Galilei, viabilità a margine di piazzale Don Baroni, pista ciclabile “Puccini” (tratto interessato dal posizionamento dei banchi in prossimità con la viabilità a margine di piazzale Don Baroni).

Negli stessi orari viene istituito anche il “divieto di transito veicolare eccetto residenti” e il “doppio senso di circolazione solo per residenti” in via Ridolfi e in via Passaglia nel tratto compreso tra via Ridolfi e Borgo Giannotti.

Nell'area della fiera inoltre saranno posizionate le barriere antisfondamento new jersey, in particolare dalle ore 00 del 14 settembre alle ore 24 del 15 settembre, dalle ore 5 del 21 settembre alle ore 24 del 22 settembre e, sempre dalle ore 5 alle 24, il giorno 29 settembre. Infine, l'ordinanza dispone alcune modifiche parziali al percorso della Lam Verde (Stazione FS/Tagliate parcheggio), nel tratto compreso tra piazza Martiri della Libertà e il capolinea Tagliate parcheggio.