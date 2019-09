Fiere del Settembre Lucchese: pulizie straordinarie in notturna

giovedì, 12 settembre 2019, 16:08

Tornano le fiere del Settembre Lucchese e con esse anche la pulizia straordinaria della zona interessata da questi tradizionali appuntamenti.

Sistema Ambiente sarà al lavoro già poco dopo il termine della prima fiera, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre. La pulizia sarà effettuata a partire dalla mezzanotte del sabato sera per proseguire fino alle ore 6.20. In tutto saranno oltre 10 gli operatori dispiegati nelle zone interessate. Tra questi, due saranno alla guide dell'autospazzatrice, uno del mezzo minispazzatrice, due operatori invece utilizzeranno disinfettanti nell'area del Foro Boario dove si tiene la Fiera del Bestiame. Lo stesso servizio sarà attivato per la fiera del 21 settembre con pulizie straordinarie nella notte e fino alle ore 6.20 della domenica mattina. Per gli appuntamenti che si svolgeranno nei giorni di domenica sempre nella zona di Borgo Giannotti, in particolare il 15 e il 22 settembre, oltre che per la fiera di San Michele il 29 settembre, saranno al lavoro lo stesso numero di operatori ma a partire dalle ore 4 di mattina del lunedì.

Ci saranno gli operatori dedicati alla raccolta della carta, del multimateriale e dell'RSU (indifferenziato), chi svuoterà i cestini chi con il soffione toglierà il materiale dal terreno affinché venga raccolto con l'autospazzatrice. La pulizia inizierà da Foro Boario per poi proseguire in Borgo Giannotti e Tagliate e, infine, all'interno del piazzale del Luna Park. L'attività sarà suddivisa in squadre per organizzare il lavoro in modo da effettuare una profonda pulizia e terminare entro le prime luci del giorno in modo che la zona sia pulita al momento del "risveglio" della città.