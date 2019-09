Gaetano Giani Luporini: si presenta il volume Geometrie e inversioni contrappuntistiche

mercoledì, 11 settembre 2019, 17:10

Si terrà giovedì 12 settembre alle ore 17 nella Chiesa di Santa Giulia in Piazza del Suffragio la presentazione, tenuta da Fabrizio Papi, del volume del Maestro Gaetano Giani Luporini, edito dall'Accademia Lucchese di lettere Scienze ed Arti di cui il Maestro Luporini è socio, presentazione che rientra nella settima edizione di Open Gold la Rassegna che l'Istituto Boccherini anche quest'anno propone alla città con numerosi concerti e conferenze lungo tutto il mese di settembre, iniziative promosse dall'Istituto Musicale Luigi Boccherini.

“Si tratta di un Manuale, come scrive nella nota al volume Arduino Gottardo, responsabile della revisione editoriale, nato sulla base del testo manoscritto di Luporini che prende forma tra il Gennaio e il Maggio 1971 utilizzato come base teorica per l'insegnamento della materia del Contrappunto, che grazie alla sua formulazione tecnico-pratica è servito agli allievi come esempio e dimostrazione di alto artigianato compositivo”. Una pubblicazione, scrive il presidente dell'Accademia Lucchese Raffaello Nardi, “nata per festeggiare l'80esimo compleanno di Gaetano Giani Luporini; pur con un ritardo l'Accademia vuole così omaggiare un suo illustre Socio”; ma, come scrive Giorgio Angelo Lazzarini uno dei promotori dell'iniziativa, l'occasione del compleanno del Maestro “fornì l'occasione giusta per la pubblicazione del lavoro non solo come omaggio ad un grande compositore, ma come testo vivo da diffondere nei Conservatori