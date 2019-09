Governo detoscanizzato, parlamentari toscani della Lega: "Plastica dimostrazione di quanto le manovre di palazzo siano distanti dai territori. Siamo preoccupati per la nostra regione"

Altre notizie brevi

venerdì, 13 settembre 2019, 18:43

Per venerdì 27 settembre, alle 18, presso l'Osteria dello Stellario, in piazza San Francesco, è convocata l'assemblea ordinaria dell'associazione Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura, allo scopo di relazionare sulle numerose iniziative svolte a partire dall'ultima Assemblea del maggio 2018 e sulle prospettive future.

venerdì, 13 settembre 2019, 17:37

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 16 posti per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani da 18 a 28 anni. I progetti finanziati sono 3 e riguardano attività socio-sanitarie rivolte alla popolazione. Alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di €. 439,50.

venerdì, 13 settembre 2019, 16:27

"Oggi insieme ai colleghi D'Ettore e Carrara, ho depositato un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere quali misure intenda adottare per contenere la diffusione dell'infezione da New Delhi, il superbatterio che in Toscana ha già causato decine di vittime".

venerdì, 13 settembre 2019, 15:10

Domenica alle ore 17.30 nella Chiesa della Misericordia in Piazza San Salvatore a Lucca avrà luogo "Suoni di danza", lo spettacolo ideato dall' Associazione musicale Elisa Baciocchi per il Lucca Chamber Music Festival 2019.Il violinista lucchese Carlo Alberto Valenti al violino, assieme a Carlo Benvenuti al violoncello e Fabrizio Datteri...

venerdì, 13 settembre 2019, 15:06

Con il mese di settembre riparte l’attività del Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti Toscana Nord. Oltre ai tradizionali corsi obbligatori per intraprendere una nuova attività (da quello Haccp a quello per gli agenti di commercio) ed a quelli per l’ingresso nel mondo del lavoro realizzati in collaborazione con la Regione,...

venerdì, 13 settembre 2019, 14:25

Fratelli d'Italia Capannori, in relazione alla Festa dell'Aria che si svolgerà a Capannori dal 6 al 15 settembre con i campionati di acrobazia a motore presso l'aeroporto di Tassignano, di acrobazia aerea in aliante e campionato italiano di mongolfiera nell'area limitrofa al Palazzo Comunale, comunica: "La Festa dell'Aria è sicuramente...

venerdì, 13 settembre 2019, 13:30

Al via in Toscana le selezioni per aspiranti guardie zoofile OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), un’attività di volontariato che prevede attività sul campo diretta alla prevenzione e repressione dei reati contro gli animali. Nella regione sono già presenti nove nuclei di guardie attivi nelle città di Firenze, Arezzo, Siena, Lucca,...

venerdì, 13 settembre 2019, 12:53

Tra i progetti selezionati per svolgere il servizio civile con Legacoop nell’ambito del bando di Servizio Civile Universale 2019, c’è anche “COMINCIAMO DA QUI!!” proposto dalla cooperativa sociale C.RE.A, con sede a Viareggio (LU).

venerdì, 13 settembre 2019, 11:54

Musei e Luoghi della Cultura di Lucca aprono le porte ai docenti ed operatori della Scuola per presentare proposte ed esperienze didattiche.

venerdì, 13 settembre 2019, 11:20

Giovedì 19 settembre riprende dopo la pausa estiva il programma Percorsi d'arte a Lucca - Cartanziani 2019, organizzato dall'Associazione Terzo Millennio in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lucca e il Complesso Museale della Cattedrale.Temi dei due prossimi appuntamenti saranno La pieve di San Pietro in Campo...