Il Pci sostiene la proposta di legge elettorale regionale con sistema proporzionale puro

Altre notizie brevi

domenica, 15 settembre 2019, 09:53

Ogni anno i volontari wikimediani organizzano in tutto il mondo “Wiki Loves Monuments” (WLM)WLM è il più grande concorso fotografico internazionale. https://it.wikipedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments

sabato, 14 settembre 2019, 20:06

Felicitazioni al consigliere comunale Cristina Consani e al compagno Massimo Valdiserra per la nascita di Allegra, una splendida bambina che allieterà la vita della coppia. A formulare gli speciali auguri sono i colleghi dei gruppi consiliari di SiAmoLucca e Lucca in Movimento.

sabato, 14 settembre 2019, 12:36

E' stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale.

venerdì, 13 settembre 2019, 21:03

Domani sabato 14 Settembre dalle ore 16,30-21,30 sesto ed ultimo appuntamento i Fossi dell'Arte in via del Fosso nel centro storico vicino alla Madonna dello Stellario. Lucca-Aria d'Oriente con esposizioni all'aperto di opere di vari artisti che espongono. Evento organizzato da Arci Lucca e Versilia e Fabrizio Barsotti, pittore lucchese...

venerdì, 13 settembre 2019, 18:51

"Ventuno ministri, dieci viceministri, ben quarantadue sottosegretari e fra questi neanche un toscano. Quando la politica si chiude nel palazzo, interessata solo alle poltrone e ai nomi che devono andarle ad occupare, dimentica il paese reale e i suoi problemi, aumenta la sua distanza dalla gente e dai territori.

venerdì, 13 settembre 2019, 18:43

Per venerdì 27 settembre, alle 18, presso l'Osteria dello Stellario, in piazza San Francesco, è convocata l'assemblea ordinaria dell'associazione Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura, allo scopo di relazionare sulle numerose iniziative svolte a partire dall'ultima Assemblea del maggio 2018 e sulle prospettive future.

venerdì, 13 settembre 2019, 17:37

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 16 posti per il Servizio Civile Universale rivolto ai giovani da 18 a 28 anni. I progetti finanziati sono 3 e riguardano attività socio-sanitarie rivolte alla popolazione. Alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di €. 439,50.

venerdì, 13 settembre 2019, 16:27

"Oggi insieme ai colleghi D'Ettore e Carrara, ho depositato un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere quali misure intenda adottare per contenere la diffusione dell'infezione da New Delhi, il superbatterio che in Toscana ha già causato decine di vittime".

venerdì, 13 settembre 2019, 15:10

Domenica alle ore 17.30 nella Chiesa della Misericordia in Piazza San Salvatore a Lucca avrà luogo "Suoni di danza", lo spettacolo ideato dall' Associazione musicale Elisa Baciocchi per il Lucca Chamber Music Festival 2019.Il violinista lucchese Carlo Alberto Valenti al violino, assieme a Carlo Benvenuti al violoncello e Fabrizio Datteri...

venerdì, 13 settembre 2019, 15:06

Con il mese di settembre riparte l’attività del Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti Toscana Nord. Oltre ai tradizionali corsi obbligatori per intraprendere una nuova attività (da quello Haccp a quello per gli agenti di commercio) ed a quelli per l’ingresso nel mondo del lavoro realizzati in collaborazione con la Regione,...