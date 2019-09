Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari ha proposto il nome di Francesco Pellati alla carica di presidente di Rimateria spa

Altre notizie brevi

venerdì, 6 settembre 2019, 23:13

Palazzo Pfanner è una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana e cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa. Il tour comincerà salendo sopra le mura cittadine e scendendo poi in direzione del Palazzo, illustrandone giardino ed interni.Dettagli della visita:

venerdì, 6 settembre 2019, 22:15

Sabato 14 settembre i Fossi dell'Arte - Lucca- Aria d'Oriente in via del Fosso lato Madonna dello Stellario dal n129-177, la strada sarà chiusa al traffico con esposizioni all'aperto con opere di vari artisti dalle ore 16,30-21,30 con Arci Lucca e Versilia e Fabrizio Barsotti pittore.

venerdì, 6 settembre 2019, 17:52

In merito alla situazione della struttura territoriale San Cataldo, l’Azienda fa presente che non ci sarà alcuna riduzione di servizi e che nel mese di ottobre 2019 scadono i termini per la presentazione delle offerte per la concessione di 25 anni della struttura.

venerdì, 6 settembre 2019, 15:47

«Negli ultimi mesi del 2018 e nel corso del primo semestre 2019 si è registrato un aumento di positività, oltre l'atteso, di batteri dell'ordine Enterobacterales produttori di beta lattamasi del tipo New Delhi (Cpe-Ndm) nel territorio dell'Azienda Usl Toscana Nordovest.

venerdì, 6 settembre 2019, 15:23

Proseguono i lavori di asfaltatura nella zona nord del territorio comunale. Nella giornata di oggi (venerdì) si concluderà l'intervento per la posa di nuovo manto stradale in via S.Donnino a Marlia, mentre lunedì prossimo inizieranno i lavori di asfaltatura in via del Leccio (Gragnano-Lappato) e in via dell'Erta (Lappato).

venerdì, 6 settembre 2019, 14:51

Esteso fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7 il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa e l'Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell'Albegna.

venerdì, 6 settembre 2019, 14:23

"Io non rischio", la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, sta per entrare nel vivo della sua attività.

venerdì, 6 settembre 2019, 14:17

Fratelli d'Italia di Lucca, tramite l'Onorevole Riccardo Zucconi e il Commissario provinciale Paolo Marcheschi, "invita tutti i cittadini che vogliono difendere la sovranità e la democrazia delle istituzioni italiane a scendere in piazza per dire 'NO' al nuovo governo Conte bis, frutto esclusivamente di una spartizione delle poltrone.

venerdì, 6 settembre 2019, 11:34

"Apprendiamo con preoccupazione - si legge in una nota di Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che ci potrebbe essere un chiaro ridimensionamento, anche in termini di servizi all'hospice San Cataldo di Lucca.

venerdì, 6 settembre 2019, 10:50

Il comune di Lucca vende in un unico lotto 3 veicoli di proprietà: si tratta di un Piaggio Porter e due Fiat Panda (una 4x4). I veicoli saranno alienati dall'amministrazione comunale mediante asta pubblica ad offerta segreta.