In piazza per il clima: Barsanti declina l'invito del presidente Battistini

giovedì, 26 settembre 2019, 14:33

"In piazza per il clima? No grazie, è solo conformismo". È questa la risposta di Fabio Barsanti al messaggio del presidente del Consiglio, che ha invitato tutti consiglieri a prendere parte al corteo che si svolgerà domani anche a Lucca. "Ipocrita e strumentale", così Barsanti definisce questa campagna mediatica.

"Questa campagna - prosegue Barsanti - è l'ennesima moda del momento, creata in provetta. Hanno preso una ragazzina e l'hanno fatta diventare il simbolo vuoto di una battaglia seria. Dietro a Greta girano molti soldi, e dietro ai 'gretini' che girano per le piazze ci sono le solite associazioni di sinistra in cerca di autore, ormai capaci solo di ripetere a pappagallo il messaggio che va di moda in quel momento. E che magari frutta qualche finanziamento pubblico".

"L'ambientalismo è così ridotto a business, moda e moralizzazione. La scienza messa in mano a una ragazzina manovrabile. I potenti della Terra che fanno l'inchino come a teatro: perché di recita si tratta. Mentre l'Occidente si becca il sermone paesi come Cina e India, che contribuiscono in maniera determinante all'inquinamento mondiale, non vengono nemmeno citati".

"Le battaglie per l'ambiente sono una cosa seria - conclude Barsanti - e quando la mia parte politica le portava avanti, la sinistra sponsorizzava il più bieco progressismo che oggi trova la sua naturale conseguenza nel globalismo. Come si fa ad essere ecologisti e al tempo stesso globalisti? Chi va in piazza oggi lo fa solo per conformismo e pulirsi la coscienza da un sistema creato proprio da quella parte politica".