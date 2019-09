Inaugura la mostra d'arte "Tesori Nascosti"

Altre notizie brevi

venerdì, 13 settembre 2019, 13:30

Al via in Toscana le selezioni per aspiranti guardie zoofile OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), un’attività di volontariato che prevede attività sul campo diretta alla prevenzione e repressione dei reati contro gli animali. Nella regione sono già presenti nove nuclei di guardie attivi nelle città di Firenze, Arezzo, Siena, Lucca,...

venerdì, 13 settembre 2019, 12:53

Tra i progetti selezionati per svolgere il servizio civile con Legacoop nell’ambito del bando di Servizio Civile Universale 2019, c’è anche “COMINCIAMO DA QUI!!” proposto dalla cooperativa sociale C.RE.A, con sede a Viareggio (LU).

venerdì, 13 settembre 2019, 11:54

Musei e Luoghi della Cultura di Lucca aprono le porte ai docenti ed operatori della Scuola per presentare proposte ed esperienze didattiche.

venerdì, 13 settembre 2019, 11:20

Giovedì 19 settembre riprende dopo la pausa estiva il programma Percorsi d'arte a Lucca - Cartanziani 2019, organizzato dall'Associazione Terzo Millennio in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lucca e il Complesso Museale della Cattedrale.Temi dei due prossimi appuntamenti saranno La pieve di San Pietro in Campo...

venerdì, 13 settembre 2019, 11:13

La Fraternita di Misericordia di Marlia ha avuto due progetti approvati per il servizio civile universale per un totale di 12 posti disponibili. Il primo progetto “Operativi al massimo” riguarda il servizio di intervento sanitario svolto in convenzione con la ASL con otto posti, mentre il progetto “Anziani Attivi" si...

giovedì, 12 settembre 2019, 21:11

Elisabetta Tuccimei sull'artista Barsotti: Io penso, come tanti alla luce di queste articolate iniziative artistiche sulla antica via dei Fossi che Fabrizio Barsotti meriterebbe a pieno diritto un riconoscimento ufficiale da parte degli amministratori della sua amata città, per il vigore e l'impegno con i quali ha ampliato e dato...

giovedì, 12 settembre 2019, 17:36

In merito all’intervento della Uil Pensionati di Lucca sulla Radioterapia, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che nel mese di luglio si sono verificati alcuni disagi dovuti ad una serie di concause ed a fattori esterni (come il rientro a Lucca, per problemi di macchinari, di pazienti trattati in altra...

giovedì, 12 settembre 2019, 17:18

Si è conclusa lo scorso 7 settembre l’edizione 2019 del Salotto del Vino e del Verde, manifestazione enogastronomica andata in scena nella splendida cornice del giardino dell’Istituto Pellegrini-Carmignani, in centro a Montecarlo. Per sette sere un pubblico ristretto ha potuto assaggiare i piatti della tradizione lucchese, preparati dai migliori chef...

giovedì, 12 settembre 2019, 16:32

Tre musicisti eclettici e affiatatissimi per una serata tra jazz e Sudamerica. Questa la proposta per un sabato sera in musica al Caffè delle mura con il concerto “Our tropical moods”, in programma sabato 14 settembre alle 22 nel giardino del locale sulle mura.Piero Gaddi alle tastiere, Ruben Chaviano al...

giovedì, 12 settembre 2019, 16:09

L'amministrazione Menesini in collaborazione con i gruppi locali dei movimenti ambientalisti 'Fridays For Future' lanciato da Greta Thunberg e 'Earth Strike' promuoverà iniziative che avranno al centro l'emergenza climatica.