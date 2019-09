Incontro Psi-Tambellini: punto della situazione e proposte per continuare una proficua collaborazione.

giovedì, 12 settembre 2019, 08:44

Si è svolto ieri mattina un incontro di chiarimento di intenti tra i vertici del PSI di Lucca e il sindaco Tambellini.



Ringraziando Tambellini per la collaborazione finora avvenuta e per la sua assidua presenza alle varie iniziative del PSI, Marisa Anzilotti rappresentante del Consiglio Nazionale PSI, Elisa Gai coordinatrice del PSI per il Comune di Lucca e la Piana e Rossano Lenci rappresentante del direttivo provinciale, hanno riportato la loro opinione sulla difficoltà di approccio alle problematiche delle periferie; proprio su questo punto è stata chiesta più chiarezza per le prospettive future, ma soprattutto è stata proposta una figura di riferimento che possa agire da tramite tra la macchina amministrativa e la periferia stessa che talvolta si trova isolata e con difficoltà di raccordo con l'amministrazione. Secondo quanto proposto dal PSI, il referente potrebbe essere un assessore specifico per la periferia oppure un consigliere delegato, al quale possa essere fatto riferimento per proposte e segnalazioni di eventuali problematiche. Positiva la risposta del sindaco a questa richiesta.



Un filo diretto sul territorio è stato richiesto anche per quanto riguarda l'ambiente in generale, punto cardine sul quale il PSI focalizza l'attenzione sia a livello locale che nazionale. Scambio di idee anche sull'impianto idrico e sottolineando la positività dei lavori sugli impianti di fognatura come era già espresso a mezzo stampa. In un successivo incontro con il sindaco Tambellini le tematiche affrontate ieri mattina verranno ulteriormente approfondite.