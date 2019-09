Infezione da New Delhi, Deborah Bergamini: "Depositata un'interrogazione parlamentare"

venerdì, 13 settembre 2019, 16:27

"Oggi insieme ai colleghi D'Ettore e Carrara, ho depositato un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere quali misure intenda adottare per contenere la diffusione dell'infezione da New Delhi, il superbatterio che in Toscana ha già causato decine di vittime". Così in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, che spiega: "In questi mesi, il fenomeno è esploso in Toscana, continuando a tenere in allarme medici e sanitari da Pisa a Massa, da Lucca a Livorno". La Regione Toscana però non ha risposto prontamente a questa emergenza nazionale, incapace di stabilire un nesso immediato tra decesso e presenza del batterio nei malati. Al contrario – conclude l'esponente azzurra - ha cercato di dare rassicurazioni smorzando l'allarme, nonostante il rischio di mortalità resti altissimo, fino al 70 per cento".