Lega Toscana: “Una marea di gente ai gazebo"

Altre notizie brevi

lunedì, 23 settembre 2019, 19:23

Adesso è il turno dell'Italia. Dopo la straordinaria partecipazione alle manifestazioni del 20 settembre per protestare contro l'inazione dei governi riguardo al cambiamento climatico, l'Italia concluderà il 27 settembre la settimana di mobilitazione internazionale per il clima.

lunedì, 23 settembre 2019, 19:03

Sono aperte le iscrizioni al Concorso Internazionale Cortometraggi e Lungometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2020. Anche quest'anno i film selezionati saranno proiettati nei cinema che ospiteranno il Festival in programma ad aprile 2020. Fino al 28 febbraio 2020 è possibile iscriversi tramite le piattaforme Filmfreeway e Festhome:

lunedì, 23 settembre 2019, 14:25

L'Assemblea convocata per venerdì 27 alle ore 18, presso l'Osteria dello Stellario, piazza San Francesco, Lucca, è la SESTA da quando i Custodi della Città sono nati come Gruppo (2015) e poi come Associazione (2016).Quindi numerosi sono stati i momenti di confronto democratico fra i soci come numerose e significative...

lunedì, 23 settembre 2019, 12:47

Tutti pazzi per Bright, tanto pazzi da non riuscire ad aspettare. E allora, nell'attesa della Notte vera e propria, che sarà venerdì 27 settembre, Lucca si prepara con "Aspettando Bright 2019", tre giorni e tre appuntamenti, sempre organizzati dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca: due laboratori dedicati ai bambini –...

lunedì, 23 settembre 2019, 11:46

Il comune di Lucca ha disposto di procedere alla vendita, in un unico lotto, di tre veicoli di proprietà dell'amministrazione comunale mediante asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta. L'offerta, a pena d'esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca (Piazza Santa Maria Corteorlandini - 55100 Lucca) entro e...

lunedì, 23 settembre 2019, 11:34

Un platano affetto dal cancro colorato dovrà essere abbattuto in viale Batoni.

domenica, 22 settembre 2019, 18:06

Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd: Sul tema della sosta e della mobilità nel Centro Storico tutti, anche i dirigenti della Confcommercio, dovrebbero sentirsi parte della classe dirigente di questa città. Non servono le polemiche sterili e le prove muscolari.

domenica, 22 settembre 2019, 15:23

Continua la situazione di maltempo sulla nostra regione con il transito previsto, nella giornata di domani, di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio.

domenica, 22 settembre 2019, 13:10

Potere al Popolo Lucca interviene sul tema della gestione della vigilanza notturna alla vigila di Lucca Comics."In questi giorni - si legge nel comunicato - le denunce sui social hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica un tema ricorrente alla vigilia di Lucca Comics&Games.

sabato, 21 settembre 2019, 22:41

Il progetto è basato sull'insegnamento della teoria musicale come chiave per aprire le porte del linguaggio della musica, ma anche sulla comprensione delle dinamiche corali e la loro attuazione. Non meno importante lo sviluppo vocale, che viene seguito per essere migliorato.