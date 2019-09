Letture e merenda per i bambini nell'ultimo giorno di Aspettando Bright al Ristobar La Pecora nera

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:17

Domani, giovedì 26 settembre, sarà l'ultimo giorno di "Aspettando Bright", prima della lunga notte della ricerca. Alle 17.00, al Ristobar La Pecora Nera, in via della Quarquonia 1 B/C, Giardino degli Osservanti, i volontari della Biblioteca Civica Agorà di Lucca leggeranno ai bambini alcuni INBOOK, niente di più che divertenti libri illustrati con il testo originale tradotto interamente in simboli, pensati per facilitare l'ascolto della lettura ad alta voce. I libri in simboli, nati per bambine e bambini con bisogni comunicativi complessi, utilizzano tecniche della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sono diventati oggi patrimonio di tutti, non solo di coloro che hanno difficoltà di linguaggio e comunicazione: ad esempio, si sono dimostrati preziosi per supportare la comprensione di chi non ha ancora imparato a leggere e di persone migranti. Ai bambini sarà offerta una buonissima merenda!

L'evento è organizzato dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca in collaborazione con la rete Documentaria Lucchese.

Il laboratorio è suggerito per i bambini dai 3 ai 6 anni e prevede un massimo di 15 partecipanti. Per prenotarsi: lib@imtlucca.it – 0583 4326701.