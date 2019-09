Lommori (FdI): "Osteria sicurezza aumentata con la telecamera, ma rischio multe anche per automobilisti disciplinati"

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:22

Apprendiamo che questa Amministrazione vuole rendere più sicuro l'incrocio dell'Osteria rendendo intelligente il semaforo con una telecamera. "Siamo sicuramente favorevoli all'intervento prospettato dall'Amministrazione – sostiene il vice-coordinatore Gianluca Lommori del gruppo Fratelli d'Italia di Capannori - ma riteniamo che il dispositivo risolva solo in parte il problema dell'incrocio. Infatti l'installazione sanzionerà sicuramente gli autisti indisciplinati, ma potrebbe anche arrivare a sanzionare gli automobilisti che involontariamente si trovano fermi sull'incrocio in attesa di svolta, questo perché per la sua natura l'incrocio ha spazi molto ridotti non dando la possibilità agli automobilisti incolonnati di poter oltrepassare l'auto che li precede nel caso in cui questa sia in attesa di svoltare sinistra, infatti la svolta potrà avvenire solo al termine del flusso di veicoli provenienti dalla direzione opposta, ciò potrebbe comportare, a norma di codice della strada, che il veicolo in attesa avendo superato la striscia di arresto possa incorrere in una sanzione. Per ovviare a questo problema – noi di FdI Capannori – suggeriamo a questa Amministrazione, oltre che alla giusta installazione della telecamera, di prevedere la regolazione del semaforo a quattro tempi distinti e non più a due tempi come è attualmente, così da non creare più conflitti tra i flussi di traffico e rendendo il crocevia sicuramente più scorrevole e meno pericoloso. Inoltre, grazie alla tecnologia il semaforo intelligente, potrebbe essere anche possibile la regolazione continua dei tempi del semaforo in funzione dell'intensità di traffico proveniente sia da Via delle Ville che da Via Lombarda".