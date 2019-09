Lucca si unisce al terzo Global Strike: appuntamento il 27 settembre

lunedì, 23 settembre 2019, 19:23

Adesso è il turno dell'Italia. Dopo la straordinaria partecipazione alle manifestazioni del 20 settembre per protestare contro l'inazione dei governi riguardo al cambiamento climatico, l'Italia concluderà il 27 settembre la settimana di mobilitazione internazionale per il clima.

A Lucca il corteo - organizzato da Earth Strike Lucca e Fridays For Future Lucca - partirà alle ore 9.00 da Piazzale Verdi e sfilerà per le vie del centro, terminando in Piazza San Michele.

Uno dei temi principali delle manifestazione sarà "Tell the Truth", per protestare contro l'approssimativa e spesso falsa informazione sulla crisi climatica che viene diffusa dai principali media.

La mobilitazione del 27 settembre gode del supporto delle più importanti sigle sindacali, avendo COBAS, FLC CGIL, SISA, CUB Toscana e USI dichiarato sciopero per tutto il comparto scuola; USB ha invece dichiarato uno sciopero generale nazionale, trasporti esclusi.

Tre le domande del terzo Global Strike: la dichiarazione di emergenza climatica da parte del governo, la riduzione allo zero netto delle emissioni europee di gas serra entro il 2030, e una transizione ecologica giusta, trasparente e democratica.

Nonostante le milioni di persone scese in piazza negli ultimi mesi, i governi continuano a non rispondere alle richieste dei manifestanti e alle raccomandazioni degli scienziati. Senza una riduzione immediata delle emissioni, la temperatura media della Terra aumenterà di più 3 gradi entro il 2100, con conseguenze devastanti per l'ecosistema.

La settimana internazionale per il clima si svolge in coincidenza con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si riunirà a New York per discutere di obiettivi più ambiziosi per risolvere la crisi climatica.

La mobilitazione continuerà oltre il 27 settembre a partire dal 7 ottobre con l'International Rebellion Week, che vedrà protagonista Extinction Rebellion in diversi atti di disobbedienza civile a Roma.