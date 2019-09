LuccaLibri, presentazione del libro "La fine dell'estate" di Serena Patrignanelli

Altre notizie brevi

lunedì, 9 settembre 2019, 16:02

Il consigliere comunale di Capannori della Lega Bruno Zappia: "I cittadini del comune di Capannori che abitano in via Carraia a Parezzana, chiedono di posizionare dei dossi rallenta traffico con relativa segnaletica, visto che i dossi hanno lo scopo di ridurre la velocità e incidenti.

lunedì, 9 settembre 2019, 15:45

Erano migliaia i manifestanti di Fratelli d'Italia che questa mattina hanno invaso Piazza Montecitorio a Roma per dire 'No' al nuovo governo giallo-rosso. Fra loro una folta delegazione proveniente da tutta la Provincia di Lucca, presieduta dall'Onorevole Riccardo Zucconi, il Commissario Paolo Marcheschi e il vice Marco Chiari.

lunedì, 9 settembre 2019, 12:05

Domani a partire dalle 9.30 alla sede di Cassa Edile Lucca, via Delle Fornacette, 458, Lucca, si terrà il convegno "Donne e lavoro 4.0" che servirà per avviare un progetto organico teso a una maggior flessibilità contrattuale per la donna lavoratrice e che vuole far da stimolo nei confronti delle...

lunedì, 9 settembre 2019, 11:26

"Comprendiamo benissimo e condividiamo pienamente - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - lo stupore e l'indignazione di quella paziente ricoverata all'ospedale San Luca di Lucca che, per cena, si è vista propinare del pane ammuffito.

lunedì, 9 settembre 2019, 09:00

Si terrà martedì 10 settembre dalle 15.30 presso la Confartigianato Imprese Lucca in viale Castracani trav IV n. 84 un incontro per illustrare le possibilità di credito agevolato e finanziamenti a fondo perduto per le imprese.

lunedì, 9 settembre 2019, 08:45

Ha riscontrato un grande successo di pubblico l'Evento Moda di sabato 7 che si è svolto nella suggestiva location del Museo Casa del Boia,organizzato da Promolucca Editrice di Francesco Cerasomma, dove è si è ufficializzato il passaggio del testimone da Gemma Ciuti " I Parrucchieri" al figlio Luca Viani.

lunedì, 9 settembre 2019, 08:43

Domenica 22 settembre alle 18.30, presso la pieve di Arliano, si svolgerà "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni al costo di 10 euro. Per maggiori informazioni contattare Pietro Bertolozzi dell'associazione " Amici per Arliano": 3334876105.

lunedì, 9 settembre 2019, 08:41

"Italia dei Valori - spiegano i vertici - è un partito che ha fatto la storia, e come dice il suo nome, fa dei suoi valori, la sua forza. In questo momento cambiarne il nome sarebbe come snaturarlo, noi vogliamo invece, che la nostra storia sia vanto e garanzia per tutti.

domenica, 8 settembre 2019, 18:11

Ancora tutti in coda per la Follia a Lucca. Alle ore 17 di oggi (domenica 8 settembre) si sono registrati 700 ingressi.

domenica, 8 settembre 2019, 17:49

Quinto Bernardi, segretario politico della regione Toscana e presidente nazionale per l'ecologia e protezione animali dichiara "Siamo pronti alle prossime elezioni regionali in programma nella primavera del 2020. La Dc riapre la finestra dopo 25 anni e torna sulla scena politica con tutto il suo peso, e sarà presente sulle...