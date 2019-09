L'ufficio per la tenuta dei registri trasferito da Palazzo Ducale a Palazzo Parensi

Altre notizie brevi

martedì, 3 settembre 2019, 16:29

L'amministrazione comunale, per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione e pubblicità, istituirà l’elenco dei professionisti per affidare servizi tecnici, di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro in materia di lavori pubblici.

martedì, 3 settembre 2019, 09:36

L’agenzia di eventi “Palcoscenando” ha annullato la serata del 7 settembre che si doveva tenere presso il Foro Boario a Monte S. Quirico per il concerto rap di “M.Rizzus il principe di Monza” con dj set by dj Snow.

lunedì, 2 settembre 2019, 15:42

C’è tempo fino al 31 ottobre per fare domanda di partecipazione al bando per ottenere i contributi economici, concessi dalla Regione Toscana, per la mobilità delle persone con disabilità motoria permanente. I fondi, per un totale di 400mila euro, sono messi a disposizione come contributo alle spese sostenute per l'acquisto...

lunedì, 2 settembre 2019, 13:27

Il 31 dicembre scadranno le convenzioni stipulate per l’ affidamento, del servizio di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

lunedì, 2 settembre 2019, 13:23

E’ stato pubblicato l’avviso per costituire il nuovo elenco delle cooperative sociali di tipo B (e loro consorzi) interessate a effettuare per il Comune di Lucca tutta una serie di servizi. Questo tipo di cooperative sociali possono infatti svolgere diverse attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo...

lunedì, 2 settembre 2019, 10:29

A eccezione della costa la produzione di olio 2019 si preannuncia in calo rispetto allo scorso anno ma quel che preoccupa ora gli agricoltori è che il clima fresco e umido di questi giorni possa significare il proliferare della mosca dell'olivo: "Invitiamo i coltivatori a controllare e a difendere la...

lunedì, 2 settembre 2019, 08:51

"Lucca - Aria d'Oriente" sarà il tema dell'ultimo appuntamento con "I Fossi dell'arte" in programma il 14 settembre dalle 16,30 alle 21,30 in via del Fosso, lato Madonna dello Stellario. La strada dal n129-177 sarà chiusa al traffico con esposizioni all'aperto e opere di vari artisti.

domenica, 1 settembre 2019, 17:45

Lunedì 2 settembre, dalle ore 9.15, si svolgerà, nell'Auditorium Agorà di Lucca (piazza dei Servi) una mattinata di approfondimento e di riflessione dedicata al tema della sicurezza sul posto di lavoro dal titolo "E dopo? – Il reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici. Le nuove prospettive di tutela".

sabato, 31 agosto 2019, 23:44

Sabato 7 settembre alle ore 21.15, il teatro di Annibale Ruccello raggiunge finalmente i palchi lucchesi. Lo fa grazie alla Cattiva Compagnia e alla F.I.T.A. Lucca (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), che ha permesso il debutto di “ANNA CAPPELLI”, ultima opera dello sceneggiatore campano.

sabato, 31 agosto 2019, 12:58

Martedì 3 settembre dalle ore 9 fino alle ore 20 una porzione della nuova rotatoria di piazzale Boccherini (davanti a Porta Sant'Anna) sarà chiusa per consentire il posizionamento nell'aiuola centrale del nuovo monumento “Oltre le Radici” di Stefano Pierotti.