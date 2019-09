Maltempo, allerta per piogge e temporali

Altre notizie brevi

martedì, 24 settembre 2019, 16:59

Un nuovo tour in giro per il territorio per portare il Consiglio comunale nei quartieri e nelle frazioni. È l'iniziativa del consigliere Fabio Barsanti, per raccogliere istanze e problematiche da proporre e da portare all'attenzione dell'Amministrazione comunale."Ho deciso di riprendere il mio giro nei quartieri e nelle frazioni del territorio...

martedì, 24 settembre 2019, 16:54

"Notiamo con piacere che, dopo l'interrogazione sulle biciclette a pedalata assistita da noi protocollata e sulla quale attendiamo ancora risposta, una di queste biciclette è stata riesumata dall'assessore all'ambiente e alla mobilità Del Chiaro, il quale ha mostrato tutte le caratteristiche del mezzo tramite una foto postata su Facebook -...

martedì, 24 settembre 2019, 15:04

"Il nostro obiettivo è assicurare alle persone a rischio la migliore prevenzione, la tempestività degli interventi di soccorso, le cure più moderne ed efficaci", E' quanto ha detto stamani l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi nel corso della conferenza stampa con la quale la Fondazione Confcommercio Toscana onlus ha...

martedì, 24 settembre 2019, 14:09

Nell’ambito dell’alta efficienza energetica ed acustica dei serramenti oggi il punto cruciale è la posa in opera. Ci sono ancora istallatori che montano l’infisso usando silicone e schiuma come si faceva venti anni fa vanificando, in tema di prestazioni, tutto il lavoro di ricerca e di sviluppo che si è...

martedì, 24 settembre 2019, 14:08

Venerdì 27 settembre si svolgerà la 3^ edizione del Torneo Mediachampion, in occasione della data di uscita di FIFA 20, il torneo verrà effettuato sulla console PS4, l’iscrizione è totalmente gratuita. Il via a partire dalle 14.30 con le iscrizioni a partire dalle 13.00, l’evento si svolgerà presso lo store...

martedì, 24 settembre 2019, 14:06

Nel corso della settimana che precede la partita casalinga con la Sanremese i giocatori della Lucchese si alleneranno all'Acquedotto.

martedì, 24 settembre 2019, 12:41

Venerdì 27 settembre si svolgerà la 3’ edizione del Torneo Mediachampion, in occasione della data di uscita di FIFA 20, il torneo verrà effettuato sulla console PS4, l’iscrizione è totalmente gratuita.Il via a partire dalle 14.30 con le iscrizioni a partire dalle 13.00, l’evento si svolgerà presso lo store di...

martedì, 24 settembre 2019, 11:37

Come creare sinergia tra città e campagna per valorizzare i sistemi alimentari sostenibili, il paesaggio, gli ecosistemi e il patrimonio culturale. Di questo e altro si parlerà nel Robust regional workshop in programma giovedì 26 settembre a Palazzo Ducale, alle 14.30, quando in sala Accademia I e II, si riuniranno...

lunedì, 23 settembre 2019, 19:23

Adesso è il turno dell'Italia. Dopo la straordinaria partecipazione alle manifestazioni del 20 settembre per protestare contro l'inazione dei governi riguardo al cambiamento climatico, l'Italia concluderà il 27 settembre la settimana di mobilitazione internazionale per il clima.

lunedì, 23 settembre 2019, 19:03

Sono aperte le iscrizioni al Concorso Internazionale Cortometraggi e Lungometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2020. Anche quest'anno i film selezionati saranno proiettati nei cinema che ospiteranno il Festival in programma ad aprile 2020. Fino al 28 febbraio 2020 è possibile iscriversi tramite le piattaforme Filmfreeway e Festhome: