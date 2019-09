Martedì primo ottobre si riunisce per la prima volta la consulta del turismo

Altre notizie brevi

giovedì, 26 settembre 2019, 15:49

«Al presidente della Provincia, Luca Menesini, le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico presso il Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. Sono certo che la presenza di un rappresentante del nostro territorio in questo organismo sarà molto importante per la Toscana, per Lucca...

giovedì, 26 settembre 2019, 15:46

Entrerà in funzione martedì 1° ottobre lo spazzamento meccanizzato programmato il servizio messo a punto da Sistema Ambiente, che, grazie a una precisa calendarizzazione degli interventi, garantirà una pulizia approfondita e capillare di strade e piazze del territorio comunale.

giovedì, 26 settembre 2019, 15:45

Si svolgerà domani sera alle ore 20,00 presso il ristorante La Quercia a Santa Maria del Giudice a Lucca la cena di iscritti, amici e simpatizzanti di Fratelli d'Italia.

giovedì, 26 settembre 2019, 14:33

"In piazza per il clima? No grazie, è solo conformismo". È questa la risposta di Fabio Barsanti al messaggio del presidente del Consiglio, che ha invitato tutti consiglieri a prendere parte al corteo che si svolgerà domani anche a Lucca.

giovedì, 26 settembre 2019, 14:03

"Domani Lucca, come altre importanti città italiane, sarà scossa dal terzo sciopero del clima. A Lucca il corteo organizzato da Friday for Future Lucca e Earth Strike Lucca porterà in piazza i ragazzi e le ragazze che, come Greta alle Nazioni Unite, sentono il dovere di urlare la loro rabbia...

mercoledì, 25 settembre 2019, 23:02

Photolangage° al Museo per la attività di ArTS Hub (il format di L.U.C.C.A. Museum per l'estensione gratutita dell'Arte alle categorie fragili): ancora un'occasione oggi 25 settembre 2019, inserita nel calendario degli incontri di condivisione dell'esperienza estetica attraverso il gruppo a mediazione artistica "Halifax".

mercoledì, 25 settembre 2019, 23:01

L'associazione "AIMA" sezione di Lucca, invita tutti alla proiezione, con ingresso gratuito, del film "Ella & John" che si terrà venerdì 27 settembre alle 21 presso la sala Artè in via Carlo Piaggia a Capannori.

mercoledì, 25 settembre 2019, 17:16

"Sono farmaci comuni contro i fenomeni legati all’acidità di stomaco tra Ranidil e generici, Zantac, Ulcex e Buscopan antiacido e il loro uso è stato vietato dall’Agenzia italiana del farmaco poiché il loro principio attivo, la ranitidina, presentava impurezze di una sostanza definita come potenzialmente cancerogena.

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:17

Domani, giovedì 26 settembre, sarà l'ultimo giorno di "Aspettando Bright", prima della lunga notte della ricerca. Alle 17.00, al Ristobar La Pecora Nera, in via della Quarquonia 1 B/C, Giardino degli Osservanti, i volontari della Biblioteca Civica Agorà di Lucca leggeranno ai bambini alcuni INBOOK, niente di più che divertenti...

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:26

1450 è in questo 2019 il numero dei partecipanti ai programmi di Attività Fisica Adattata nell'ambito lucchese, un dato in crescita rispetto al 2017 (1210 persone) ed al 2018 (1328).