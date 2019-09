Misericordia Santa Gemma Galgani: pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari

giovedì, 12 settembre 2019, 15:43

La Misericordia Santa Gemma Galgani comunica che è stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Per la nostra Misericordia sono previsti 16 posti per i seguenti progetti:

1) ASCOLTARE PER AIUTARE (4 posti)

2) DOPO DI NOI PERCORSO DI INCLUSIONE (5 posti)

3) OPERATIVI AL MASSIMO (7 posti).

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 OTTOBRE 2019 esclusivamente on line attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Requisiti di ammissione:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Tutte le informazioni per la presentazione delle domande potranno essere reperite sul

sito http://www.misericordie.it/bando-giovani-2019

.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi presso la nostra sede, Via Stradone di Camigliano 47/49/51 Camigliano o contattando telefonicamente il numero 0583/936392.