Musica d'estate al Caffè: Our tropical moods il 14 settembre

giovedì, 12 settembre 2019, 16:32

Tre musicisti eclettici e affiatatissimi per una serata tra jazz e Sudamerica. Questa la proposta per un sabato sera in musica al Caffè delle mura con il concerto “Our tropical moods”, in programma sabato 14 settembre alle 22 nel giardino del locale sulle mura.

Piero Gaddi alle tastiere, Ruben Chaviano al violino e Fabrizio Desideri al sax e al clarinetto ci accompa-gneranno in un viaggio insolito tra Cuba, Brasile e Argentina che fonde la musica latino-americana con il jazz ma anche con la musica mediterranea e un po’ di pop. Un repertorio che i tre reinterpretano, arran-giano e su cui improvvisano con perizia e naturalezza, tra chôro, tango, samba e son cubano, toccando una molteplice varietà di generi.



Musicista eclettico dai molteplici interessi, Piero Gaddi collabora tra gli altri con Bjorn Vidar Solli, Klaus Lessmann, Marco Tamburini, Mirco Guerrini, Pietro Tonolo, Stefano Cantini, Paolino Dalla Porta, Alessandro Fabbri, Andrea Tofanelli, Fabrizio Desideri, Nicolao Valiensi, Ruben Chaviano, Marco Micheli, Paul Mc Candless, Deborah Davis, Isildo Novela, Mike Turk, Raciel Torres. Docente molto apprezzato, insegna Pianoforte Jazz nei conservatori di La spezia e Livorno. Nato e cresciuto a Cuba, Ruben Chaviano ha suonato con il gruppo Arte Vivo e con cantautori di gran fama a Cuba come Noel Nicola, Anabel Lopez, Pablo Milanes. In Italia ha fondato la “Charanga Mamey” e “Puente Latino”, formazioni di musica cubana e latin jazz. Vincitore – tra gli altri - del premio “Luca Flores” al festival jazz di Barga, ha suonato e suona con Steve Lacy, Antonello Salis, Trilok Gurtu, Tata Guines, Max Gazzè, Jovanotti, Horacio “el negro” Hernandez e tanti altri. Fabrizio Desideri è un clarinettista, sassofonista e compositore “crossover”. Ha inciso numerosi cd e colonne sonore per il cinema e la tv e ha fatto parte di importanti gruppi jazz tra i quali Barga Jazz Orchestra, Bohème Jazz Club Ensemble, Futura Jazz Orchestra, Bruno Tommaso J.W. Ha suonato con Kenny Weeler, Stefano Bollani, Paolino Dalla Porta, Marco Tamburini, Mauro Grossi, Danilo Rea, Ares Tavolazzi, Andrea Tofanelli, Petra Magoni, Roberta Gambarini, Bjorn Vidar Solli e molti altri.



L’ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. Per cenare al Caffè delle mura è necessario prenotare chiamando il 334 3412486.