Olio,​ Confcooperative Toscana:​ "Monitoraggi attenti per evitare il rischio ‘mosca’"

Altre notizie brevi

lunedì, 2 settembre 2019, 13:27

Il 31 dicembre scadranno le convenzioni stipulate per l’ affidamento, del servizio di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

lunedì, 2 settembre 2019, 13:23

E’ stato pubblicato l’avviso per costituire il nuovo elenco delle cooperative sociali di tipo B (e loro consorzi) interessate a effettuare per il Comune di Lucca tutta una serie di servizi. Questo tipo di cooperative sociali possono infatti svolgere diverse attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo...

lunedì, 2 settembre 2019, 08:51

"Lucca - Aria d'Oriente" sarà il tema dell'ultimo appuntamento con "I Fossi dell'arte" in programma il 14 settembre dalle 16,30 alle 21,30 in via del Fosso, lato Madonna dello Stellario. La strada dal n129-177 sarà chiusa al traffico con esposizioni all'aperto e opere di vari artisti.

domenica, 1 settembre 2019, 17:45

Lunedì 2 settembre, dalle ore 9.15, si svolgerà, nell'Auditorium Agorà di Lucca (piazza dei Servi) una mattinata di approfondimento e di riflessione dedicata al tema della sicurezza sul posto di lavoro dal titolo "E dopo? – Il reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici. Le nuove prospettive di tutela".

sabato, 31 agosto 2019, 23:44

Sabato 7 settembre alle ore 21.15, il teatro di Annibale Ruccello raggiunge finalmente i palchi lucchesi. Lo fa grazie alla Cattiva Compagnia e alla F.I.T.A. Lucca (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), che ha permesso il debutto di “ANNA CAPPELLI”, ultima opera dello sceneggiatore campano.

sabato, 31 agosto 2019, 12:58

Martedì 3 settembre dalle ore 9 fino alle ore 20 una porzione della nuova rotatoria di piazzale Boccherini (davanti a Porta Sant'Anna) sarà chiusa per consentire il posizionamento nell'aiuola centrale del nuovo monumento “Oltre le Radici” di Stefano Pierotti.

sabato, 31 agosto 2019, 09:48

La Lucchese ha ingaggiato Alessandro Lattuca, classe 2002, mezzapunta, ex Colorno.

venerdì, 30 agosto 2019, 17:37

Lucca raccontata da 40 artisti in una mostra che animerà Villa Bottini fino al 16 settembre. Si chiama "Lucca aperta" l'evento organizzato dall'associazione culturale IdeArte che aprirà i battenti questa domenica. In mostra opere di scultura, pittura e fotografia, in un percorso speciale alla scoperta della nostra città e dei...

venerdì, 30 agosto 2019, 16:45

Venerdì 30 agosto, alle ore 21.30, ritrovo sopra il baluardo di Porta Elisa per pregare i misteri del rosario camminando sulle Mura. Le preghiere saranno dedicate al vescovo Paolo.

venerdì, 30 agosto 2019, 15:34

“E’ necessario mettere al centro delle politiche pubbliche, anche locali, la qualità del paesaggio”. E’ questo l’appello rivolto dall’Osservatorio del Paesaggio Lucchese agli amministratori della provincia di Lucca per considerare la qualità del paesaggio non un lusso ma una necessità per salvaguardare la vita delle future generazioni.