Palp Lucca a sostegno del Fridays for Future

giovedì, 26 settembre 2019, 14:03

"Domani Lucca, come altre importanti città italiane, sarà scossa dal terzo sciopero del clima. A Lucca il corteo organizzato da Friday for Future Lucca e Earth Strike Lucca porterà in piazza i ragazzi e le ragazze che, come Greta alle Nazioni Unite, sentono il dovere di urlare la loro rabbia degna contro chi gli ha rubato il futuro: "Come osate? How dare you?". Ci uniamo al loro grido - rende noto con un comunicato Palp Lucca- , consci che l'unico modo per fermarci prima del punto di non ritorno climatico sia mettere in discussione l'attuale modello di sviluppo socio-economico predatorio e devastante. Sul nostro territorio significa non solo incentivare la transizione ecologica dell'economia, capace di coniugare diritto al lavoro e difesa dell'ambiente, rispettando i principi di giustizia sociale, ambientale e climatica – pensiamo all'esempio contrario che è la KME, azienda da anni in crisi, tornata alle cronache negli ultimi giorni dell'ennesimo incidente sul lavoro, che si getta sul mercato dei rifiuti per maggiori profitti – ma anche contrastare il consumo di suolo, di cui gli Assi Viari sono l'esempio centrale degli ultimi anni (perciò contro tutte le grandi opere inutili, emblemi di questo modello di sviluppo, che anche il PD continua però a sostenere), e suggeriamo di investire sull'approfondimento delle alternative di mobilità suggerite dai territori - prosegue Palp -.

Rifiutiamo ogni strumentalizzazione della questione ecologica usata per promuovere i mercati della "green economy" o per ricostruire una verginità politica, e rifiutiamo di accettare che siano ancora i più poveri, i più deboli e coloro che meno hanno contribuito a questo stato delle cose a pagarne i costi.

Per tutti questi motivi sosteniamo non solo il movimento mondiale che aspira al mutamento globale del rapporto tra specie umano e ambiente, ma anche la spinta al controllo popolare e all'impegno individuale nell'azione quotidiana per la difesa di ogni ecosistema territoriale, consci che la lotta ambientale vada di pari passo con tutte le altre lotte per il superamento delle relazioni di dominio: femminista, di liberazione omosessuale (LGBT), anti militarista e antinucleare e che soltanto una trasformazione socio-economica radicale potrà portare prospettive diverse di futuro per questo pianeta" conclude Palp.