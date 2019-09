Panchieri (Pd): "Piano di sosta e mobilità, importante è il confronto"

Altre notizie brevi

domenica, 22 settembre 2019, 15:23

Continua la situazione di maltempo sulla nostra regione con il transito previsto, nella giornata di domani, di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra la mattina e il pomeriggio.

domenica, 22 settembre 2019, 13:10

Potere al Popolo Lucca interviene sul tema della gestione della vigilanza notturna alla vigila di Lucca Comics."In questi giorni - si legge nel comunicato - le denunce sui social hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica un tema ricorrente alla vigilia di Lucca Comics&Games.

sabato, 21 settembre 2019, 22:41

Il progetto è basato sull'insegnamento della teoria musicale come chiave per aprire le porte del linguaggio della musica, ma anche sulla comprensione delle dinamiche corali e la loro attuazione. Non meno importante lo sviluppo vocale, che viene seguito per essere migliorato.

sabato, 21 settembre 2019, 13:55

Codice arancione dalle 12 alla mezzanotte di domani, domenica 22 settembre, su tutta la Toscana per piogge intense e temporali accompagnati da colpi di vento e grandinate.

sabato, 21 settembre 2019, 13:20

Ci sono ancora pochi posti a disposizione per i due pellegrinaggi che la Diocesi di Lucca propone in vista del 4 ottobre festa di San Francesco, Patrono d’Italia. Saranno infatti i Comuni della Toscana ad offrire quest’anno l’olio per la lampada che arde nella Basilica Assisiate dedicata al Poverello, e...

sabato, 21 settembre 2019, 13:19

Venerdì 27 settembre alle 21 appuntamento da non perdere alla Casa del Popolo di Lucca. Potere al Popolo Lucca propone infatti un incontro pubblico per parlare di migranti dal punto di vista di chi li soccorre in mare e di chi li accoglie.

sabato, 21 settembre 2019, 08:42

Sabato 21 settembre alle 17 si terrà l'inaugurazione, presso la Chiesa della S. S. Trinità in via Elisa, del grande quadro "L'angelo della Consolazione" del pittore Giovanni Lorenzetti F.

venerdì, 20 settembre 2019, 23:33

Ci sono quattro incendi attivi in questo momento in Toscana, nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Firenze. Tre gli elicotteri regionali impegnati insieme ad alcune squadre di operai forestali, volontari e Vigili del Fuoco. Lo comunica la Soup, la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana.

venerdì, 20 settembre 2019, 14:33

L'associazione Italiana Parkinsoniani sezione di Lucca insieme all'associazione Luigi Grimaldi rende noto che la maratona delle lumache che avrà luogo domenica 22 settembre alle 15.30 sulle mura con partenza dalla Casa del Boia, in caso di pioggia, sarà rimandata alla domenica successiva (29 settembre) nello stesso luogo e alla stessa ora.

venerdì, 20 settembre 2019, 14:30

Il 21 e 22 settembre, la Lega Toscana organizza in tutta la Regione, oltre 150 gazebo che saranno posizionati in ogni provincia. "Sarà, dunque, l'ennesima occasione per i cittadini di avvicinarsi alle nostre postazioni e poter dialogare con i vari rappresentanti del nostro partito(saranno presenti, parlamentari, Consiglieri regionali, Sindaci, Consiglieri...