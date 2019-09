Percorso cantastoriale a Lucca

Altre notizie brevi

L'associazione Italiana Parkinsoniani sezione di Lucca insieme all'associazione Luigi Grimaldi rende noto che la maratona delle lumache che avrà luogo domenica 22 settembre alle 15.30 sulle mura con partenza dalla Casa del Boia, in caso di pioggia, sarà rimandata alla domenica successiva (29 settembre) nello stesso luogo e alla stessa ora.

Il 21 e 22 settembre, la Lega Toscana organizza in tutta la Regione, oltre 150 gazebo che saranno posizionati in ogni provincia. "Sarà, dunque, l'ennesima occasione per i cittadini di avvicinarsi alle nostre postazioni e poter dialogare con i vari rappresentanti del nostro partito(saranno presenti, parlamentari, Consiglieri regionali, Sindaci, Consiglieri...

Domenica 22 Settembre alle ore 21 presso la cattedrale di San Martino penultimo appuntamento del festival organistico Internazionale con l'Organista slovacco Stanislav Surin, interprete di fama internazionale, compositore e attivo concertista.Presenterà un programma molto interessante dedicato Bach, ad autori cecoslovacchi, un pezzo da lui stesso composto ed infine, quale omaggio...

«Dopo le brochure informative e l'attivazione del sito di monitoraggio due anni fa, sulla vespa velutina la Regione che ha fatto? Si è preparata all'espansione dell'areale del calabrone killer delle api già presente in Liguria? No perché adesso che l'insetto alieno è qui urge un salto di qualità nelle misure...

Un incontro rivolto ai giovani interessati a partecipare al bando per il servizio civile universale 2019 è in programma mercoledì 25 settembre alle ore 17.30 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano. A promuoverlo è il Comune di Capannori in collaborazione con il Cnv per illustrare agli aspiranti...

Ascit SpA comunica che, sabato 21 settembre in occasione della giornata “Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente, il centro di raccolta di Lammari resterà chiuso dalle 9,30 alle 12 per permettere la visita didattica degli studenti delle scuole aderenti.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Lucca, Massimiliano Bindocci, interviene sulla proposta del consigliere Fabio Barsanti (CasaPound) di tenere una gara di Spartan Race a Lucca."Il Movimento 5 Stelle - scrive Bindocci - rispetto alla richiesta di svolgere a Lucca una gara di Spartan Race, proposta...

Come è noto, dal 1 gennaio 2020 scatterà, per le imprese che utilizzano il registratore di cassa o che sono soggette all'emissione delle ricevute fiscali, l'obbligo di dotarsi di un apparecchio telematico in grado di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, gli scontrini o le ricevute emesse durante la giornata lavorativa.

Erik Leader del gruppo bikers Owls Rebel Italia, che nasce in Toscana nel 2009 per poi allargarsi in tutta Italia, annuncia che per questo raduno ci saranno 50 bikers che risiedono a Ventimiglia, altri 30 Owls da Firenze e, naturalmente, da Lucca, Piacenza, Milano, Brescia, Bologna etc.

Per un giorno il Parco Commerciale San Vito si trasforma. Sabato a partire dalle 10 fino alle 19 mette al centro te e la tua salute! “La Giornata della prevenzione” giunto ormai alla sua terza edizione è un evento nato per sensibilizzare i cittadini alla cura di se stessi, e...