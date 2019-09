Percorso emissioni zero del comune di Lucca: evento all'Agorà

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:17

Domani, giovedì 26 settembre, sarà l'ultimo giorno di "Aspettando Bright", prima della lunga notte della ricerca. Alle 17.00, al Ristobar La Pecora Nera, in via della Quarquonia 1 B/C, Giardino degli Osservanti, i volontari della Biblioteca Civica Agorà di Lucca leggeranno ai bambini alcuni INBOOK, niente di più che divertenti...

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:26

1450 è in questo 2019 il numero dei partecipanti ai programmi di Attività Fisica Adattata nell'ambito lucchese, un dato in crescita rispetto al 2017 (1210 persone) ed al 2018 (1328).

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:07

A Villa Bottini sabato 28 settembre dalle 10 è tempo di satira e illustrazioni nell'ambito del 25° festival LuccAutori diretto da Demetrio Brandi. Alle 10 l'illustratore Lido Contemori presenta il suo libro "Colpire in alto. Viaggio nel disegno satirico dal '68 a oggi " Edizioni Il Pennino. Contemori, tra i...

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:06

Sabato 28 settembre a partire dalle ore 8, al Real Collegio di Lucca, si svolgerà il convegno regionale “Piede diabetico: paradigma della multidisciplinarietà e multiprofessionalità”, organizzato dall'associazione medici diabetologi della Toscana in collaborazione con l'Azienda USL Toscana nord ovest e con altri enti ed associazioni del territorio.

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:05

In occasione della Settimana Europea dello Sport (23-30 settembre) il Panathlon International Club di Lucca organizza per sabato 28 settembre a partire dalle ore 16 una passeggiata sulle Mura Urbane.L'iniziativa ha carattere non competitivo e non occorre iscrizione; è quindi aperta a tutti i cittadini, anche tramite le molte associazioni...

mercoledì, 25 settembre 2019, 09:00

Venerdì 27 settembre, a Lucca, si terrà la presentazione del libro «Il socialismo è morto - Viva il socialismo» di Carlo Formenti. Sarà presente l'autore.

martedì, 24 settembre 2019, 16:59

Un nuovo tour in giro per il territorio per portare il Consiglio comunale nei quartieri e nelle frazioni. È l'iniziativa del consigliere Fabio Barsanti, per raccogliere istanze e problematiche da proporre e da portare all'attenzione dell'Amministrazione comunale."Ho deciso di riprendere il mio giro nei quartieri e nelle frazioni del territorio...

martedì, 24 settembre 2019, 16:54

"Notiamo con piacere che, dopo l'interrogazione sulle biciclette a pedalata assistita da noi protocollata e sulla quale attendiamo ancora risposta, una di queste biciclette è stata riesumata dall'assessore all'ambiente e alla mobilità Del Chiaro, il quale ha mostrato tutte le caratteristiche del mezzo tramite una foto postata su Facebook -...

martedì, 24 settembre 2019, 15:04

"Il nostro obiettivo è assicurare alle persone a rischio la migliore prevenzione, la tempestività degli interventi di soccorso, le cure più moderne ed efficaci", E' quanto ha detto stamani l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi nel corso della conferenza stampa con la quale la Fondazione Confcommercio Toscana onlus ha...

martedì, 24 settembre 2019, 14:09

Nell’ambito dell’alta efficienza energetica ed acustica dei serramenti oggi il punto cruciale è la posa in opera. Ci sono ancora istallatori che montano l’infisso usando silicone e schiuma come si faceva venti anni fa vanificando, in tema di prestazioni, tutto il lavoro di ricerca e di sviluppo che si è...