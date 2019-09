Politica e territorio: Fabio Barsanti inizia un nuovo tour in quartieri e frazioni

martedì, 24 settembre 2019, 16:59

Un nuovo tour in giro per il territorio per portare il Consiglio comunale nei quartieri e nelle frazioni. È l'iniziativa del consigliere Fabio Barsanti, per raccogliere istanze e problematiche da proporre e da portare all'attenzione dell'Amministrazione comunale.

"Ho deciso di riprendere il mio giro nei quartieri e nelle frazioni del territorio - annuncia Barsanti in una nota - per portare in aula problemi non risolti e proposte che possono venire dal basso, dalla cittadinanza. Sono già molti i luoghi dove, in questi due anni di consiliatura, sono stato chiamato personalmente per cercare di risolvere delle questioni, spesso con successo. Con questa iniziativa, invece, vorrei girare quanto più possibile il territorio, per far sentire i lucchesi più vicini alla politica e per renderli partecipi dell'attività del Consiglio comunale."

"Sono già molti - prosegue il consigliere Barsanti - i quartieri e le frazioni che abbiamo già inserito nella lista, da quelli subito esterni alle Mura alle zone più lontane. Inizieremo domani sera con San Vito, con appuntamento in via Giorgini c/o il vecchio centro socio-sanitario dalle 21:00 alle 23:00. Anche come conseguenza della censura che nei miei confronti sta portando avanti Facebook, con questa iniziativa voglio contribuire a riportare la politica dal virtuale al reale, parlando in modo diretto con la gente. Per informazioni, per chi voglia portare in Consiglio un problema e per chi desiderasse organizzare un incontro nel suo quartiere o paese, potete contattare il numero 3463205032 o scrivere alla mail fabiobarsanti@yamail.com, oppure contattare il sottoscritto su Instagram, Twitter, Vk o Telegram."