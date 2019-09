Prestigioso riconoscimento per giovane ricercatore della scuola Imt Alti Studi Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 settembre 2019, 11:46

Si terrà giovedì 12 settembre alle ore 17 nella Chiesa di Santa Giulia in Piazza del Suffragio la presentazione, tenuta da Fabrizio Papi, del volume del Maestro Gaetano Giani Luporini, edito dall'Accademia Lucchese di lettere Scienze ed Arti di cui il Maestro Luporini è socio, presentazione che rientra nella settima...

mercoledì, 11 settembre 2019, 11:44

Mostra di fotografie gente di casa al sesto ed ultimo appuntamento Lucca-Aria d'Oriente. In via del Fosso dal n129-177 vicino alla Madonna dello Stellario, si ringrazia Associazione porta di Borgo, e amici delle Mura, Simonetta Simonetti e Michela Girolami.

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:55

Una conferenza per celebrare i cento anni dell'impresa di Fiume. È passato un secolo da quel 12 settembre in cui il poeta soldato, assieme ai suoi legionari, partì da Ronchi per fare trionfalmente ingresso nella città sul golfo del Carnaro.

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:44

Domani (giovedì 12 settembre) dalle 12 alle 13 resterà aperto il Museo Rossonero e che durante l'orario di apertura una delegazione dei "Lucchesi nel mondo" visiterà i locali del Museo.

martedì, 10 settembre 2019, 21:35

Sabato 14 settembre, presso lo Stadio Comunale di Porcari, si svolgerà la sesta edizione de "In gioco per Daniele", il quadrangolare di calcio in memoria di Daniele Giusfredi. Quattro le squadre a scendere in campo: due composte dai giocatori delle due società in cui Daniele è cresciuto, il Porcari e...

martedì, 10 settembre 2019, 19:06

«Donne e lavoro 4.0» è il titolo del convegno promosso da Cisl Toscana Nord e Fisascat che si è tenuto stamani alla sede di Cassa Edile a Lucca. Un titolo che, ha sottolineato nel suo intervento il segretario generale Massimo Bani, contiene la domanda ma anche la risposta al problema...

martedì, 10 settembre 2019, 17:07

Sistema Ambiente ricorda che è in scadenza la prima rata della tariffa corrispettiva per il saldo dell'anno 2019. Il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 16 settembre. Chiunque non fosse in possesso della fattura o non abbia ricevuto la comunicazione via posta ordinaria può richiederne una copia inviando la richiesta...

martedì, 10 settembre 2019, 16:46

Manca sangue, in Toscana come nel resto d'Italia. Una carenza preoccupante, che finora non si era presentata in modo così grave in tutto il corso dell'estate, e che mette in crisi le attività degli ospedali. Per questo l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi rivolge un appello a tutti i...

martedì, 10 settembre 2019, 16:33

"Il Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Altopascio ha comunicato l'annullamento della variante urbanistica diretta all'aumento dell'altezza dei fabbricati industriali in area adiacente al lago di Sibolla - esordisce WWF Alta Toscana - .

martedì, 10 settembre 2019, 12:49

Via libera dalla giunta regionale ad interventi di manutenzione straordinaria su 172 alloggi di edilizia popolare nella provincia di Lucca. Con una delibera proposta dall'assessore alla casa Vincenzo Ceccarelli, l'amministrazione regionale ha approvato il piano di interventi proposto dal Lode di Lucca per riutilizzare - sulla base di quanto previsto...