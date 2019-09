Processione del Volto Santo: disposizioni per il 13 settembre

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 settembre 2019, 17:00

"Notiamo chiaramente che l'inizio dell'anno scolastico in quel di Capannori sta comportando non pochi problemi. Ci sono carenze di organizzazione dei trasporti per quanto riguarda gli scuolabus, legati agli orari provvisori degli istituti - commenta Matteo Scannerini (FI) - . Probabilmente qualcuno dovrà immediatamente partire a pieno orario.

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:12

Con lentezza, alla scoperta dei tesori della Toscana e dei luoghi meno conosciuti e battuti. Nell'Anno del Turismo Lento, il 2019, si rinnova l'appuntamento con lo Slow Travel Fest, il progetto di Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica che si riconferma come circuito di festival outdoor in grado di valorizzare...

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:11

"L'aumento della produzione vitivinicola in Toscana, in controtendenza rispetto a quella nazionale, è anche un risultato del buon governo regionale, a partire dal sostegno alla qualità sia in vigna sia in cantina e dal governo del territorio e del paesaggio.

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:01

Più sicura via di Carraia nell'omonima frazione. Nei giorni scorsi la ditta che ha eseguito alcuni lavori di interramento cavi per conto di un gestore dei servizi ha effettuato l'asfaltatura di un tratto di viabilità. Le operazioni di copertura della traccia dopo la posa dei cavi avevano infatti causato delle...

mercoledì, 4 settembre 2019, 12:10

"Zanzare e altri insetti in via Martiri Lunatesi. Occorre una disinfestazione". Questa la denuncia del consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia che, rivolgendosi all'attuale amministrazione, ha sollecitato un intervento di disinfestazione per liberare le traverse, che costeggiano la via, e lo sgambatoio per cani, dietro il comune, dalla presenza di...

martedì, 3 settembre 2019, 20:00

"Oggi l'esito dei test dipende sempre più dall'estrazione sociale. E' questa la meritocrazia?" Queste la parole di Duccio Checchi, del Fronte della Gioventù Comunista che afferma: "Alcuni superano i test perché possono prepararsi grazie a corsi da migliaia di euro, a scapito degli altri migliaia e migliaia di ragazzi che...

martedì, 3 settembre 2019, 16:29

L'amministrazione comunale, per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione e pubblicità, istituirà l’elenco dei professionisti per affidare servizi tecnici, di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro in materia di lavori pubblici.

martedì, 3 settembre 2019, 15:04

La Provincia di Lucca informa che a partire dal 1° di settembre 2019 l'Ufficio per la gestione dei registri del Terzo settore è passato totalmente sotto la competenza del Comune di Lucca e qui trasferito nella sede di Palazzo Parensi, in via S.

martedì, 3 settembre 2019, 09:36

L’agenzia di eventi “Palcoscenando” ha annullato la serata del 7 settembre che si doveva tenere presso il Foro Boario a Monte S. Quirico per il concerto rap di “M.Rizzus il principe di Monza” con dj set by dj Snow.

lunedì, 2 settembre 2019, 15:42

C’è tempo fino al 31 ottobre per fare domanda di partecipazione al bando per ottenere i contributi economici, concessi dalla Regione Toscana, per la mobilità delle persone con disabilità motoria permanente. I fondi, per un totale di 400mila euro, sono messi a disposizione come contributo alle spese sostenute per l'acquisto...