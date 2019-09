Ripartono i corsi di formazione Cescot Confesercenti

venerdì, 13 settembre 2019, 15:06

Con il mese di settembre riparte l’attività del Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti Toscana Nord. Oltre ai tradizionali corsi obbligatori per intraprendere una nuova attività (da quello Haccp a quello per gli agenti di commercio) ed a quelli per l’ingresso nel mondo del lavoro realizzati in collaborazione con la Regione, ecco un pacchetto rivolto ad imprenditori di attività commerciali e ristorazione che vogliono crescere dal punto di vista formativo. “Abbiamo pensato a creare due pacchetti – spiega il direttore Cescot Toscana Nord Roberto Maurella – rivolti a settori specifici come quello delle attività commerciali e quello delle ristorazione, per offrire una opportunità di crescita agli imprenditori. Sono stati scelti argomenti, dalla promozione on line alle scelta dei menù per i ristoranti, che permetteranno agli imprenditori di migliorare la propria attività”. Ma vediamo nel dettaglio i due pacchetti. Ancora il direttore Cescot. “Per quanto riguarda le attività commerciali, il primo corso riguarda gli strumenti digitali per la promozione on line, l’altro il packaging creativo e infine il visual merchandising questo per creare una immagine del negozio attraverso l’allestimento e le vetrine. Un corso sarà poi specifico per coloro che vogliono aprire una attività turistico-ricettiva; saranno infatti affrontati gli aspetti legati agli adempimenti preliminari, il business plan, gli strumenti di marketing e promozione. Passando alla ristorazione – prosegue Roberto Maurella – anche in questo caso un corso riguarda la promozione on line della propria attività. Gli altri due sono invece specifici sui menù: il primo permette una migliore valutazione di materie prime, costi e design dell’offerta ristorativa. Il secondo invece si concentra sui così detti menù alternativi rivolti a clienti con intolleranze alimentari, vegetariani o vegani. I pacchetti – conclude il direttore dell’agenzia formativa – possono essere acquistati in blocco (con un prezzo promozionale) o singolarmente rivolgendosi alla nostra sede di Lucca (via delle Tagliate 130 0583 43281, lucca@confesercentitoscananord.it”.