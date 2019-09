Si istituisce l’elenco dei professionisti per affidare servizi tecnici, di architettura e ingegneria con importo inferiore a 100.000 euro. L'avviso è pubblicato sul sito del Comune.

martedì, 3 settembre 2019, 16:29

L'amministrazione comunale, per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di rotazione e pubblicità, istituirà l’elenco dei professionisti per affidare servizi tecnici, di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro in materia di lavori pubblici.

L’elenco sarà suddiviso in due sezioni sulla base dell'importo degli interventi: quella degli operatori candidati per l'affidamento di servizi di importo fino a 40.000 euro e quella di chi si candida per l'affidamento di servizi di importo compreso fra 40.000 e 100.000 euro.

L’iscrizione e l’inserimento nell'elenco degli operatori economici sono disposti contemporaneamente attraverso una determina dirigenziale: lo stesso elenco sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio. Dopo tre anni (il 31 dicembre del 2022) sarà richiesto ai professionisti di rinnovare la richiesta di inserimento nell’elenco.

L’elenco verrà utilizzato nel rispetto delle normative vigenti e vi attingeranno principalmente i settori dell'edilizia pubblica, scolastica e sportiva, della progettazione e della manutenzione delle strade, per tutta quella serie di interventi tecnici, di architettura e ingegneria che abbiano un importo sotto soglia. L'elenco, che non costituisce graduatoria e quindi non prevede l'assegnazione di alcun punteggio, non sarà comunque vincolante per il Comune, che potrà sempre utilizzare il sistema della procedura aperta o della manifestazione di interesse, in particolare nei casi in cui si presenti la necessità di affidare servizi con un oggetto o una specializzazione particolare.

L'avviso, rivolto agli operatori economici per l'iscrizione all'elenco, è pubblicato sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti”.