Si presenta il catalogo delle opere dell'artista Eliseo Picchi

giovedì, 19 settembre 2019, 15:11

Per un giorno il Parco Commerciale San Vito si trasforma. Sabato a partire dalle 10 fino alle 19 mette al centro te e la tua salute! “La Giornata della prevenzione” giunto ormai alla sua terza edizione è un evento nato per sensibilizzare i cittadini alla cura di se stessi, e...

giovedì, 19 settembre 2019, 12:24

Prende il via con una giornata interamente dedicata ai ragazzi, la 25^ edizione del festival LuccAutori – Premio Racconti nella Rete.

giovedì, 19 settembre 2019, 09:09

Riprendono, dopo la pausa estiva, gli incontri promossi dall’ ”Agorà della Scienza” che si terranno presso l’auditorium della Biblioteca Civica in piazza dei Servi a Lucca. Si tratta degli ultimi quattro appuntamenti a cadenza mensile che concluderanno il quarto anno di attività di questo progetto di divulgazione scientifica.

mercoledì, 18 settembre 2019, 17:55

Di seguito riportiamo la Lettera aperta inviata da Paolo Annale, responsabile Sanità della Federazione Lucca Versilia del Partito Comunista Italiano, alla Direttrice dell’Asl Toscana Nord Ovest e per conoscenza all’assessore regionale alla Sanità.

mercoledì, 18 settembre 2019, 16:45

"Dopo l'enorme successo di Pontida-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega- il 21 e 22 settembre, i cittadini lucchesi avranno modo d'incontrarci nei gazebo che verranno organizzati nel capoluogo ed in provincia." "Un eccellente modo-precisa l'esponente leghista-per dialogare direttamente con i cittadini, ascoltando anche il loro parere riguardo...

mercoledì, 18 settembre 2019, 16:18

Incontri gratuiti di diritto amministrativo pubblico per sapere come funziona il Comune. E' questa la nuova iniziativa organizzata da CasaPound Italia nella sede di via della Chiesa a Marlia. Gli incontri, che si terranno per sei giovedì di fila dalle 21 alle 22:30, sono rivolti a studenti, partecipanti a concorsi...

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:55

Toscana Energiainforma i cittadini che, in qualità di gestore del servizio di distribuzione del gas, sta effettuando un'operazione di sostituzione dei contatori gas con nuovi misuratori elettronici dotati di telelettura. E' un'attività che interessa tutto il territorio servito dalla società secondo una graduale pianificazione temporale.

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:41

Il Comune di Altopascio ha lanciato un avviso di mobilità volontaria per due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo istruttore amministrativo/contabile, categoria C.

mercoledì, 18 settembre 2019, 12:45

Sarà un’annata con un forte orientamento al tema della salute e alla disabilità, con un “service” che risponde alle esigenze del territorio. Si è aperto giovedì 12 settembre all’Hotel Belvedere di Montecatini con una partecipata cerimonia inaugurale l’anno 2019/20 del Lions Club Antiche Valli Lucchesi.

mercoledì, 18 settembre 2019, 09:09

L’UNICEF Italia torna per celebrare la “Festa dei nonni e dei bambini” (2 ottobre) con oltre 400 appuntamenti organizzati in tutta Italia grazie al supporto di 2.000 volontari; gli eventi si svolgeranno soprattutto nei giorni 28-29 settembre e il 2 ottobre in piazze, strade e scuole.