Superbatteri con New Delhi, Asl N-O da ieri ha unità di crisi e attesta, Marchetti e Stella (FI): "Tempi di reazione lenti e sordina inaccettabile"

Altre notizie brevi

venerdì, 6 settembre 2019, 23:36

Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari ha proposto il nome di Francesco Pellati alla carica di presidente di Rimateria spa, la società piombinese che si occupa del trattamento di rifiuti industriali non pericolosi nel territorio del Comune di Piombino. Dati i rapporti che il nostro giornale intrattiene con Pellati ne...

venerdì, 6 settembre 2019, 23:13

Palazzo Pfanner è una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana e cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa. Il tour comincerà salendo sopra le mura cittadine e scendendo poi in direzione del Palazzo, illustrandone giardino ed interni.Dettagli della visita:

venerdì, 6 settembre 2019, 22:15

Sabato 14 settembre i Fossi dell'Arte - Lucca- Aria d'Oriente in via del Fosso lato Madonna dello Stellario dal n129-177, la strada sarà chiusa al traffico con esposizioni all'aperto con opere di vari artisti dalle ore 16,30-21,30 con Arci Lucca e Versilia e Fabrizio Barsotti pittore.

venerdì, 6 settembre 2019, 17:52

In merito alla situazione della struttura territoriale San Cataldo, l’Azienda fa presente che non ci sarà alcuna riduzione di servizi e che nel mese di ottobre 2019 scadono i termini per la presentazione delle offerte per la concessione di 25 anni della struttura.

venerdì, 6 settembre 2019, 15:23

Proseguono i lavori di asfaltatura nella zona nord del territorio comunale. Nella giornata di oggi (venerdì) si concluderà l'intervento per la posa di nuovo manto stradale in via S.Donnino a Marlia, mentre lunedì prossimo inizieranno i lavori di asfaltatura in via del Leccio (Gragnano-Lappato) e in via dell'Erta (Lappato).

venerdì, 6 settembre 2019, 14:51

Esteso fino a domani, sabato 7 settembre, alle ore 7 il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per temporali che interesseranno soprattutto la costa e l'Arcipelago, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera e i bacini del Fiora e dell'Albegna.

venerdì, 6 settembre 2019, 14:23

"Io non rischio", la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, sta per entrare nel vivo della sua attività.

venerdì, 6 settembre 2019, 14:17

Fratelli d'Italia di Lucca, tramite l'Onorevole Riccardo Zucconi e il Commissario provinciale Paolo Marcheschi, "invita tutti i cittadini che vogliono difendere la sovranità e la democrazia delle istituzioni italiane a scendere in piazza per dire 'NO' al nuovo governo Conte bis, frutto esclusivamente di una spartizione delle poltrone.

venerdì, 6 settembre 2019, 11:34

"Apprendiamo con preoccupazione - si legge in una nota di Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che ci potrebbe essere un chiaro ridimensionamento, anche in termini di servizi all'hospice San Cataldo di Lucca.

venerdì, 6 settembre 2019, 10:50

Il comune di Lucca vende in un unico lotto 3 veicoli di proprietà: si tratta di un Piaggio Porter e due Fiat Panda (una 4x4). I veicoli saranno alienati dall'amministrazione comunale mediante asta pubblica ad offerta segreta.