Tutti in coda per la Follia: 700 ingressi

Altre notizie brevi

domenica, 8 settembre 2019, 17:49

Quinto Bernardi, segretario politico della regione Toscana e presidente nazionale per l'ecologia e protezione animali dichiara "Siamo pronti alle prossime elezioni regionali in programma nella primavera del 2020. La Dc riapre la finestra dopo 25 anni e torna sulla scena politica con tutto il suo peso, e sarà presente sulle...

domenica, 8 settembre 2019, 14:22

Mari mossi e molto mossi in Toscana a nord dell'Elba per oggi, domenica 8 settembre, con possibili mareggiate, in particolare a partire dal tardo pomeriggio e fino alla mattina di domani, lunedì 9 settembre. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità,...

domenica, 8 settembre 2019, 10:38

Sabato 7 settembre alle 16 ci sarà l'inaugurazione delle Sale ricreative dell'associazione Animata... mente. Le nuove sale, che saranno disponibili per organizzare feste con animazione, laboratori creativi, spazio giochi nei momenti di chiusura della scuola, corsi e molto altro, si trovano in Via Romana 49 a Capannori.

sabato, 7 settembre 2019, 20:02

Da molti anni assistiamo a un lento e continuo impoverimento della sanità pubblica, spesso presentato ai cittadini come inevitabile conseguenza dell'assenza di risorse economiche. È (solo) questa la ragione della riduzione dei servizi per la salute? Quante risorse destiniamo, di fatto, al sistema sanitario? Chi ha responsabilità inderogabili in tema...

sabato, 7 settembre 2019, 20:02

Grande festa oggi (sabato 7 settembre) nella Pediatria dell'ospedale di Lucca per la presenza di autentici campioni del basket europeo, che hanno portato ai piccoli ospiti della Pediatria – come già avvenuto anche l'anno scorso - un po' del "Trofeo Lovari 2019" in corso al Palatagliate.

sabato, 7 settembre 2019, 14:44

Il transito di un nucleo di aria fredda in quota determinerà, per domani, domenica 8 settembre, condizioni di instabilità che provocheranno un peggioramento della situazione meteo, che interesserà le zone settentrionali della regione.

venerdì, 6 settembre 2019, 23:36

Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari ha proposto il nome di Francesco Pellati alla carica di presidente di Rimateria spa, la società piombinese che si occupa del trattamento di rifiuti industriali non pericolosi nel territorio del Comune di Piombino. Dati i rapporti che il nostro giornale intrattiene con Pellati ne...

venerdì, 6 settembre 2019, 23:13

Palazzo Pfanner è una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana e cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa. Il tour comincerà salendo sopra le mura cittadine e scendendo poi in direzione del Palazzo, illustrandone giardino ed interni.Dettagli della visita:

venerdì, 6 settembre 2019, 22:15

Sabato 14 settembre i Fossi dell'Arte - Lucca- Aria d'Oriente in via del Fosso lato Madonna dello Stellario dal n129-177, la strada sarà chiusa al traffico con esposizioni all'aperto con opere di vari artisti dalle ore 16,30-21,30 con Arci Lucca e Versilia e Fabrizio Barsotti pittore.

venerdì, 6 settembre 2019, 17:52

In merito alla situazione della struttura territoriale San Cataldo, l’Azienda fa presente che non ci sarà alcuna riduzione di servizi e che nel mese di ottobre 2019 scadono i termini per la presentazione delle offerte per la concessione di 25 anni della struttura.