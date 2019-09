Una parrucchiera lucchese nel nuovo "Lookmaker Academy"

martedì, 17 settembre 2019, 15:45

Valentina Salvetti della CDC Parrucchieri di Lucca è orgogliosa di annunciare che prenderà parte alle selezioni per il format televisivo della "Lookmaker Academy" nuovamente in onda nel 2020 su una rete nazionale ancora da rivelare. "La nostra naturale evoluzione verso il total look ci porta a ricercare sempre nuove frontiere, ed è per questo che abbiamo deciso di metterci in gioco - ha commentato Valentina Salvetti -. Dopo una prima fase di selezione , siamo giunti ad affrontare il periodo di formazione che ci porterà al casting definitivo per entrare nel programma. Un'ora per la prova pratica e poi 5 minuti più determinanti dell'avventura davanti alla giuria che deciderà se potremo accedere alla fase finale. Speriamo di vederci in tv. Ma anche se ciò non accadesse, in questi giorni di stage acquisiremo competenze fondamentali che non vediamo l'ora di condividere con i nostri clienti ed amici".