Zappia (Lega): "A Parezzana in via Carraia chiedono di posizionare i dossi"

Altre notizie brevi

lunedì, 9 settembre 2019, 15:45

Erano migliaia i manifestanti di Fratelli d'Italia che questa mattina hanno invaso Piazza Montecitorio a Roma per dire 'No' al nuovo governo giallo-rosso. Fra loro una folta delegazione proveniente da tutta la Provincia di Lucca, presieduta dall'Onorevole Riccardo Zucconi, il Commissario Paolo Marcheschi e il vice Marco Chiari.

lunedì, 9 settembre 2019, 12:43

Mercoledì 11 settembre, alle ore 18,30, LuccaLibri Libreria Caffè Letterario ospiterà la presentazione del volume dal titolo “La fine dell’estate” di Serena Patrignanelli, edito da NNeditore. Si apre così la stagione culturale a LuccaLibri, con questo romanzo di formazione che ha già raccolto una menzione speciale al Premio Calvino.

lunedì, 9 settembre 2019, 12:05

Domani a partire dalle 9.30 alla sede di Cassa Edile Lucca, via Delle Fornacette, 458, Lucca, si terrà il convegno "Donne e lavoro 4.0" che servirà per avviare un progetto organico teso a una maggior flessibilità contrattuale per la donna lavoratrice e che vuole far da stimolo nei confronti delle...

lunedì, 9 settembre 2019, 11:26

"Comprendiamo benissimo e condividiamo pienamente - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - lo stupore e l'indignazione di quella paziente ricoverata all'ospedale San Luca di Lucca che, per cena, si è vista propinare del pane ammuffito.

lunedì, 9 settembre 2019, 09:00

Si terrà martedì 10 settembre dalle 15.30 presso la Confartigianato Imprese Lucca in viale Castracani trav IV n. 84 un incontro per illustrare le possibilità di credito agevolato e finanziamenti a fondo perduto per le imprese.

lunedì, 9 settembre 2019, 08:45

Ha riscontrato un grande successo di pubblico l'Evento Moda di sabato 7 che si è svolto nella suggestiva location del Museo Casa del Boia,organizzato da Promolucca Editrice di Francesco Cerasomma, dove è si è ufficializzato il passaggio del testimone da Gemma Ciuti " I Parrucchieri" al figlio Luca Viani.

lunedì, 9 settembre 2019, 08:43

Domenica 22 settembre alle 18.30, presso la pieve di Arliano, si svolgerà "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni al costo di 10 euro. Per maggiori informazioni contattare Pietro Bertolozzi dell'associazione " Amici per Arliano": 3334876105.

lunedì, 9 settembre 2019, 08:41

"Italia dei Valori - spiegano i vertici - è un partito che ha fatto la storia, e come dice il suo nome, fa dei suoi valori, la sua forza. In questo momento cambiarne il nome sarebbe come snaturarlo, noi vogliamo invece, che la nostra storia sia vanto e garanzia per tutti.

domenica, 8 settembre 2019, 18:11

Ancora tutti in coda per la Follia a Lucca. Alle ore 17 di oggi (domenica 8 settembre) si sono registrati 700 ingressi.

domenica, 8 settembre 2019, 17:49

Quinto Bernardi, segretario politico della regione Toscana e presidente nazionale per l'ecologia e protezione animali dichiara "Siamo pronti alle prossime elezioni regionali in programma nella primavera del 2020. La Dc riapre la finestra dopo 25 anni e torna sulla scena politica con tutto il suo peso, e sarà presente sulle...