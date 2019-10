A Capannori corso gratuito di autocompostaggio familiare (e di lombricoltura)

Il 29-30-31 ottobre 21 fino alle 23, presso il Parco scientifico di Capannori, Segromigno in Monte ,Via Nuova, 44/A, 55018 a Capannori, si terrà un corso gratuito di autocompostaggio familiare (e di lombricoltura) a cura del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori (gli incontri si terranno alle ore 21).



L'avevamo promesso a partire dalle Famiglie Rifiuti Zero che entro l'anno avremmo organizzato un corso aperto a tutti per gestire al meglio gli scarti organici.



Ad guidare il corso sarà Antonio Di Giovanni, dottore agronomo del Centro Ricerca Rifiuti Zero nonchè promotore in Italia dello start up Funghi Espresso producendo funghi dai fondi del caffè.



Perchè questo corso?



Perchè dalle Famiglie Rifiuti Zero è emerso che lo scarto organico a Capannori è circa la metà di tutti gli scarti prodotti e che se questi possono essere gestiti senza inviarli nemmeno

ad impianti industriali di compostaggio e senza nemmeno farli raccogliere da Ascit Servizi Ambientali Spa significherebbe un risparmio ecologico ed economico.



A Capannori ci sono i margini per incrementare il numero di famiglie che svolgono autocompostaggio che significa, tra l'altro, ricevere uno sgravio fiscale pari al 20% della quota variabile delle tariffa.



Ma il corso introdurrà anche modalità di compostaggio basate sulla lombricoltura e finalizzate all'urban farm (mini fattorie urbane) ed avrà poi una bellissima sorpresa.

Alla fine del corso non solo per chi ancora non lo avesse si potrà richiedere in comodato d'uso il composter da ASCIT.



Ma sarà possibile ai richiedenti aver euna coppia di galline per "trattare" in modo ancor più virtuoso gli scarti organici nutrendoci appunto un "piccolo pollaio".

E' questo il primo progetto italiano del genere confermando Capannori come luogo guida del Progetto Rifiuti Zero in Italia.

Programma formativo

Il progetto si articola in 3 incontri presso il Parco scientifico di Capannori, Segromigno in Monte ,Via Nuova, 44/A, 55018 Capannori LU sede del Centro di Ricerca Rifiuti Zero.

L'agronomo esperto della formazione è il Dott. Antonio Di Giovanni.

Gli incontri avranno una durata di 2 ore ciascuno e saranno svolti a partire dalle ore 21:00 fino alle ore 23:00.

Calendario e programma incontri:



martedì 29 ottobre: la gestione degli scarti organici a livello domestico, la pratica del compostaggio domestico. Esempi di compostiere autocostruite.

mercoledì 30 ottobre: la pratica del lombricompostaggio, consigli utili per la realizzazione di una lombricaia domestica.

giovedì 31 ottobre: metodi alternativi per recuperare i propri scarti organici, la produzione di funghi dal fondo di caffè, il biogas domestico, il pollaio domestico.