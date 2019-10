A Capannori prosegue sabato e domenica la raccolta firme di Fratelli d’Italia per dire ‘No’ allo Ius Soli

Altre notizie brevi

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:57

"Già essere costretti a fare lezione dentro un prefabbricato non pensiamo sia il massimo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - se, poi, aggiungiamo pure che i container, riservati ad alcune classi dell'istituto lucchese Fermi, sono destinati ad arrivare in ritardo(si parla di una settimana, ma...

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:45

"La conoscenza fa la differenza": è questo il motto con cui l'associazione Tèlia di Marlia, dedicata alla promozione della crescita personale e civica, si accinge a festeggiare il suo primo compleanno.

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:06

Torna la Giornata Nazionale delle famiglie al Museo: un giorno in cui poter visitare i musei in modo speciale con tutta la famiglia. Il tema conduttore dell'edizione di quest'anno è: C'era una volta al museo, e vuole essere l'occasione per presentare al pubblico l'arte dello Storytelling, come particolare ed efficace...

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:56

Cresce l'attesa per Bobo Rondelli a Capannori. Il cantautore, poeta e attore livornese sabato 12 ottobre alle ore 17.15 al teatro Artè in via Carlo Piaggia aprirà l'edizione 2019 del "Capannori Underground Festival", rassegna di "Lucca Underground Festival" dedicata alla "cultura alternativa".

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:48

L'artigianato e il talento sono ancora di casa al parco Pandora in via Nuova a Segromigno in Monte. Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 12 ottobre dalle ore 8 alle 18 torna la manifestazione "A Pandora arte e creatività si incontrano" promossa dal Comune di Capannori e dal Centro...

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:14

Il progetto ha avuto inizio nel gennaio 2019; di seguito descriviamo sinteticamente le attività realizzate:1. Promozione dello scambio di esperienze e conoscenze degli stili di vita, cultura e tradizioni tra cittadini toscani e senegalesi: Nel mese di gennaio , una coppia di volontari della Cooperativa sociale Odissea, partner del progetto,...

giovedì, 10 ottobre 2019, 11:06

Sabato 12 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 nella sala riunioni del Comune in piazza Aldo Moro è in programma il convegno sull'Apiterapia "Miele, polline e propoli gli alleati della salute" promosso dall'Associazione Apicoltori delle Province Toscane e dall'associazione italiana Apiterapia in collaborazione con il Comune.

giovedì, 10 ottobre 2019, 10:58

E' stata prorogata al 17 ottobre la scadenza del bando per il servizio civile universale 2019 promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato (CNV) inizialmente fissata al 10 ottobre. Sul territorio di Capannori ci sono 37 posti (30 nelle scuole, 3 nelle biblioteche comunali e 4 nella sede comunale) messi...

giovedì, 10 ottobre 2019, 09:23

Domenica 13 ottobre ricorre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, F@Mu, un progetto, giunto quest’anno alla sua settima edizione, che nasce dall'esperienza del portale internet www.kidsarttourism.com, vetrina delle proposte legate alla didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali che strutture museali o associazioni private propongono alle famiglie con bambini.

mercoledì, 9 ottobre 2019, 17:42

Dalla produzione di audiovisivi, al packaging di prodotti tipici passando per la realizzazione di gioielli e percorsi di alternanza volti all'inclusione. Sono questi alcuni dei progetti messi in piedi dagli studenti toscani che hanno vinto i concorsi promossi dalla Regione Toscana ispirati alla creatività, l'autoimprenditorialità o l' inclusività, tre tematiche...