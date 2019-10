A Capannori un corso di autocompostaggio gratuito

giovedì, 17 ottobre 2019, 09:27

L'incontro si articola in tre lezioni: compostaggio domestico, lombricompostaggio, uso "creativo" degli scarti di cucina culminanti con il "progetto pollaio domestico".Infatti a conclusione del tre incontri a chi lo richiederà verranno assegnate una Coppia di Galline. Con questa iniziativa viene segnalato che fare autocompostaggio è certo virtuoso ma che ancora più virtuoso è nutrire con i nostri scarti gli animali domestici.Sarà proprio il Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori che promuove il corso a fornire in comodato gratuito ed in base ad un "protocollo" di tutela animale Le Galline facendo di Capannori il primo comune in Italia ad intraprendere questa strada di rinaturalizzazione degli spazi urbani. Ricordiamo che questa pratica è stata recentemente reintrodotta anche in alcune aree delle Fiandre e nel sud della Francia. Ovviamente chi vorrà (se già non lo avesse) potrà richiedere il composter. Pur essendo prioritariamente rivolto alla Famiglie Rifiuti Zero di Capannori le iscrizioni sono possibili anche da altri comuni inviando al seguente indirizzo mail la richiesta.Il corso è tenuto dall'agronomo Antonio di Giovanni collaboratore del Centro Ricerca Rifiuti Zero e, nella prima serata, introdotto da Rossano Ercolini e da Giordano Del Chiaro, assessore all'ambiente del comune di Capannori. Saranno presenti anche rappresentanti di ASCIT.