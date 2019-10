A Luccalibri Caffè Letterario sarà presentato "Il Giardino sulla Spiaggia. Racconti da un lontano viaggio interiore"

Altre notizie brevi

"Le accuse mosse dalla maggioranza sembrano inopportune e fuori luogo: il nostro consigliere Matteo Petrini e l'intero gruppo di FdI Capannori non è 'seguace' di nessuno, abbiamo appoggiato il candidato sindaco alle elezioni e lo rifaremmo anche oggi per la sua preparazione, esperienza e capacità politica, ma non ubbidiamo...

La programmazione di Ezechiele a Lucca di questa settimana prevede in prima visione assoluta Il mostro di St. Pauli, ultima opera firmata tedesco di origine turca Fatih Akin, in programma martedì 22 ottobre alle ore 21.00 al cinema Astra.Inoltre mercoledì 23 ottobre alle 21.00 presso l'Auditorium Fondazione Banca del Monte...

Il fatto, reso noto alla stampa, di falso corriere che con l'inganno si è fatto consegnare merce per valore di quarantamila euro da azienda operante nella zona industriale di Altopascio si è ripetuto anche in Valdinievole con analoghe modalità: due addetti, che indossavano la divisa di un noto vettore toscano,...

«Nel 2019 in Toscana tra la popolazione di età compresa fra 16 e 30 anni il portale geoverdose.it registra 6 decessi certamente dovuti ad abuso di sostanze tra alcol, droghe e farmaci o mix degli stessi, 4 decessi sospetti e 4 ricoveri: sono numeri elevati che richiedono attenzione politica quanto...

Nell'ambito della rassegna 'In viaggio fra allegoria e scoperta' promossa dal Comune in collaborazione con l'Università di Pisa e l'associazione archeosofica mercoledì 23 ottobre alle ore 18.00 nella sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano si terrà la conferenza ' Viaggi, incontri e scontri nell'Odissea' tenuta da Andrea Taddei,...

Grande successo di pubblico e di consensi per il coro etnico Agorà domenica scorsa a Montecarlo, prima lungo il centro storico e poi nella ex Chiesa della Misericordia, affollatissima. La partecipazione calorosa non è mancata, dunque, per questo gruppo di donne vestite di bianco e con fasce colorate tra i...

Nei giorni 19 e 20 ottobre si sono tenuti presso il club ippico Tenuta Salviati a Migliarino i campionati toscani di completo 2019. Ottimi risultati per due ragazzine di 12 anni del C. I. La casina di Filicaia.

Promosso dal Rotary Club di Luca si terrà giovedì 24 novembre alle ore 18.30, nella sala Assemblea di Palazzo Bernardini, un interessante incontro sulle problematiche della sicurezza alimentare e sulle principali malattie trasmesse dagli alimenti a livello nazionale, comunitario e internazionali.

In attesa del 25 novembre, data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro storico, giovedì 24 ottobre, alle ore 18, nella sede del Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED), in via Sant’Andrea 33, si terrà la prima di tre assemblee pubbliche promosse dall’Amministrazione comunale e da Sistema...

"Ho letto con attenzione e in gran parte apprezzato il commento del presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Ismaele Ridolfi al nostro comunicato stampa sul tema della tassazione della plastica. Le sue considerazioni mi danno l'occasione per puntualizzare meglio alcuni aspetti della questione, la cui importanza mi pare...