A Lunata la rassegna teatrale "Prosa vernacolare & non"

giovedì, 3 ottobre 2019, 10:17

Prenderà il via sabato 5 ottobre alle 21.15 con 'A veglia con noi' serata in vernacolo con Gigi, Gavorchio, Luciano e Marco la rassegna teatrale 'Prosa vernacolare & non' promossa dai donatori di sangue 'Fratres' di Lunata in collaborazione con il Comune. La rassegna proseguirà sabato 12 ottobre con lo spettacolo 'Historye Porcariensis' che sarà messo in scena dalla Compagnia Giovani Comici Rughesi. Il terzo appuntamento in cartellone, in programma sabato 19 ottobre, prevede la messa in scena da parte della Compagnia La Combriccola della commedia "Mamma mia, questa tecnologia!'. La rassegna si chiuderà sabato 26 ottobre con la rappresentazione della Compagnia Invicta 'La Panacea di tutti i mali'. Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero, avranno inizio alle ore 21 e si terranno nella sede dei donatori di sangue 'Fratres' di Lunata in via della Chiesa.