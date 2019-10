Ad Altopascio tornano i Corsi Ditals, per la didattica dell’italiano come lingua straniera

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:28

Tornano i corsi per ottenere la certificazione necessaria per insegnare l’italiano come lingua straniera (Ditals). L’Istituto comprensivo di Altopascio, sede convenzionata e monitorata dall’Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), in collaborazione con la Biblioteca comunale “A. Carrara”, organizza anche quest’anno i corsi di orientamento agli esami per la certificazione Ditals di primo e secondo livello, con i formatori Giuseppe Caruso e Daniela Moavero, entrambi del Centro DITALS, Università per Stranieri di Siena.

Le iscrizioni sono aperte: le lezioni inizieranno martedì 22 ottobre, dureranno fino al 28 novembre e si terranno nella scuola elementare “G. Pascoli” di Altopascio con orario 16.45-19.45. Il corso sarà anticipato, giovedì 17 alle alle 17, sempre alla scuola Pascoli, dall’open day Ditals, durante il quale Sabina Piattelli, Fs Intercultura, e Devid Panattoni, referente Cils/Ditals, forniranno informazioni sia sul corso che sull’esame di I° e II° livello, sulla bibliografia, l’utilizzo della certificazione e quanto altro sia di interesse per i partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al referente DITALS, Devid Panattoni, via mail: ditals@icaltopascio.edu.it.