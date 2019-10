Ad Artè va in scena 'Dialoghi di profughi'

Altre notizie brevi

venerdì, 25 ottobre 2019, 18:12

"Sostegno e solidarietà ai giornalisti di Qn, Resto del Carlino, Nazione, Giorno e Q.net. Il governo non rimanga con le mani in mano. Alla Poligrafici Editoriale oltre un centinaio di cronisti sta rischiando di perdere il posto di lavoro.

venerdì, 25 ottobre 2019, 17:39

Domani, sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 al Camelieto del Compitese sarà possibile visitare la mostra della Camelia Sasanqua a fioritura autunnale, una camelia molto profumata della quale il giardino d'eccellenza custodisce 60 esemplari.

venerdì, 25 ottobre 2019, 15:00

Brutta: così l'amica Simone de Beauvoir disse di Violette Leduc, stimando profondamente la sua scrittura, proprio come Cocteau, Genet, Sartre, Camus, Sarraute e molti altri. Grande scrittrice poco conosciuta, se si esclude il successo della Bastarda, Violette non ha mai agito in modo da suscitare ammirazione, anzi, non si è...

venerdì, 25 ottobre 2019, 13:57

In occasione del Circuito Off 2019 presso lo studio d'arte Fabrizio Barsotti in via del Fosso n153 nel centro storico mostra di fotografie di Francesco Paolo Ferrandello dal titolo Màrmaron il suo nome in greco, in italiano marmo- Da vedere dal 16 novembre-1 dicembre in orario 17-18 a ingresso libero.

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:41

Sabato 26 ottobre, alle 21, presso il teatro parrocchiale di Monte San Quirico la Comunità parrocchiale Valfreddana Sud e l'oratorio Anspi Giovanni Paolo II presentano la compagnia dell'AZZARDO in: POVERI SI', MA SENZA UN SOLDO!La commedia scritta da Luigi Buchignani e Claudio Andreotti ha per interpreti : Marino Giusti, Grazia...

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:52

La provincia di Lucca ha previsto nell'ambito dei servizi del trasporto pubblico locale extraurbano per la giornata di sabato 2 novembre 2019 un programma di esercizio vacanziero, ossia quello previsto durante i periodi di chiusura delle scuole.

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:47

L'Assemblea di oggi nella Casermetta della Compagnia Balestrieri (g.c.), avrà come degna cornice una piccola Mostra fotografica, allestita da alcuni Soci dell'Associazione dei Custodi della Città, dedicata a Lucca e alle storiche Sei Miglia con qualche felice incursione nelle antiche Vicarie."Come è stato a suo tempo comunicato l'Assemblea inizierà alle...

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:19

Ecco la programmazione completa del Cineforum Ezechiele a Capannori dal 26 al 28 ottobre. L'unico numero telefonico di riferimento per il Cineforum Ezechiele 25,17 è 3477377003.Sabato 26 ottobre 2019 ore 20 e 22 – Domenica 27 ottobre 2019 ore 18 e 20 – Lunedì 28 ottobre 2019 ore 21.00Cinema Artè...

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:05

«La Regione chieda al governo la proroga del bonus verde anche per il 2020 e anzi di più: chieda di renderlo strutturale. Ai Comuni invece, rivolga una sollecitazione ad adottare piani verdi per introdurre i nuovi alberi mangia-smog»: questo l’impegno che attraverso una mozione il Capogruppo di Forza Italia in...

venerdì, 25 ottobre 2019, 10:58

"Come spesso accade in ambito sanitario - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - vi sono visioni contrapposte riguardo ad una potenziale criticità." "E' il caso ad esempio - prosegue il consigliere - del grido d'allarme lanciato dal Sindacato Nursind che focalizza la sua attenzione sull'ospedale San...