Al via ad Artemisia la rassegna "In viaggio fra allegoria e scoperta"

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:26

Un percorso di conoscenza dei viaggi del passato, reali e immaginari. E' quanto propone la rassegna 'In viaggio fra allegoria e scoperta' promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l'Università di Pisa (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica) e l'associazione Archeosofica. La rassegna, che prenderà il via sabato 19 ottobre e si protrarrà fino a maggio, si svolgerà al polo culturale Artèmisia di Tassignano e prevede conferenze e visite guidate.

"Con questa manifestazione ampliamo l'offerta culturale sul nostro territorio offrendo l'opportunità di approfondire attraverso conferenze tenute da qualificati relatori l'affascinante tema dei viaggi del passato, reali e virtuali attraverso il mondo della letteratura ed altri mondi - afferma l'assessore alla cultura Francesco Cecchetti-. Un'iniziativa che vede importanti collaborazioni e che auspico sia gradita alla cittadinanza".

Il primo incontro della rassegna è in programma sabato 19 ottobre alle ore 18 con una conferenza dal titolo 'Viaggio al centro del labirinto' a cura di Gioni Chiocchetti. Si parlerà di un argomento affascinante ed enigmatico, un tema antico e misterioso quanto attualissimo e coinvolgente la cui origine si perde nella notte dei tempi e in culture differenti e lontane fra loro, l'ideogramma conosciuto come labirinto.

Il programma completo della rassegna:

Eventi a cura dell'Università di Pisa: mercoledì 23 ottobre ore 18 "Viaggi, incontri e scontri nell'Odissea', a cura di Andrea Taddei professore associato presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (lingua e letteratura greca); mercoledì 20 novembre ore 18 'Il viaggio nelle letterature medioevali: fra tradizione e esperienza" a cura di Fabrizio Cigni professore associato presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (Filologia e Linguistica Romanza); mercoledì 12 febbraio ore 18 'Attraverso i mari della lingua portoghese: storie di viaggi, documenti e persone' a cura di Monica Lupetti Ricercatrice universitaria presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (Lingua e traduzione-Lingue Portoghese e Brasiliana).

Eventi a cura dell'associazione archeosofica: sabato 19 ottobre ore 18 'Viaggio al centro del labirinto'; sabato 23 novembre ore 18 'Il mito di Ulisse'; sabato 21 dicembre ore 18 'Viaggio alla ricerca del Graal'; sabato 15 febbraio ore 18 'Viaggio iniziatico nella terra dei Faraoni'; sabato 7 marzo ore 18.00 'Le fatiche di Ercole, un viaggio misterico'; sabato 4 aprile ore 18.00 'Il viaggio degli Argonauti', sabato 9 maggio ore 18.00 "Il viaggio dell'anima nell'oltretomba'. L' 8 e 9 aprile è in programma una gita gratuita a Recanati con la visita allo Scriptorum Amanuense e castello, a Porto Recanati, al Centro studi leopardiani e la partecipazione al concerto polisensoriale con macchina olfattiva.

Gli incontri sono ad ingresso libero.

Per informazioni ufficio politiche educative 0583 428443.