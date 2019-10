Al via la XIX edizione del premio letterario "Racconti nella Rete"

Altre notizie brevi

giovedì, 24 ottobre 2019, 18:15

Si rinnova domani (venerdì 25 ottobre) l'appuntamento con “Tutta un'altra storia: la storia italiana attraverso le vite, le battaglie, le eccellenze dell donne”, il corso promosso dall'associazione “La città delle donne” con la colloaborazione del Comune di Lucca, il supporto operativo della Maria Pacini Fazzi Editore e il contributo della...

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:34

Durante Lucca Comics & Games, come per Fiere del Settembre Lucchese, Sistema Ambiente SpA sarà presente in centro storico per la pulizia straordinaria di strade e piazze, anche durante le ore notturne per fare in modo che la città sia pulita già dalle prime ore della mattina in vista dell’arrivo...

giovedì, 24 ottobre 2019, 14:55

Sabato 26 ottobre si svolgerà la 1’ edizione del Festival del Rock, in questa occasione il Parco San Vito si circonderà di musica. Dalle 14.00 le prove tecniche sul truck montato appositamente per l’evento. L’iscrizione delle band come da filosofia che viene portata avanti ormai da anni dal Parco San...

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:20

mercoledì, 23 ottobre 2019, 21:17

Venerdì 25 ottobre alle ore 16,00, presso la sala conferenze di Palazzo Sani (Via Fillungo 121), Mario Cottarelli (fratello del famoso economista), compositore, biologo, pluristrumentista ed anche scrittore, presenterà il suo libro "Parliamo di parolacce senza dire parolacce".

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:53

Andrà in onda domani sera, giovedì 24 ottobre, alle ore 20.10 su GranducatoTv (canale 14), una nuova trasmissione del ciclo “Salute!” realizzata dall’ufficio stampa dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale.La puntata, dal titolo “La nuova sanità, come accedere ai...

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:47

Una due giorni di dibattito, cultura e politica per festeggiare i primi cinque anni de "L'Artiglio", lo spazio libero e non conforme in via Michele Rosi. Dall'immigrazione ai tabù culturali e storici, passando per il tema della censura e degli attacchi alla libertà di pensiero con un ospite d'eccezione: Francesco...

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:30

Una giornata giornata di arte, socialità, musica ad ingresso libero organizzata dall'Associazione Culturale Quartiere S.Concordio e realizzata dall'Associazione Artespressa. Dalle 10:00 alle 20:00 mostra collettiva d'arte "La stampa: Gutenberg e altri incidenti". Espongono: Diego Scarpellini, Michaela Kasparova, Paolo Lazzari, Elettra Dini, Tommaso Ghilardi, Maria Guida, Alessandro sorbera, e Matteo Gravante.

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:28

Domani pomeriggio (giovedì 24 ottobre) alle ore 17.30 nella sala pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà il secondo appuntamento del nuovo ciclo della rassegna “Pedagogia globale-Nuove Consapevolezze” promossa dal Comune e dall'associazione Paideia.

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:02

Toscana interessata domani, giovedì 24 ottobre , da un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse e temporali, localmente di forte intensità, in particolare nelle zone meridionali e sull'Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione, con validità dalle ore 10 fino alla mezzanotte di...