martedì, 22 ottobre 2019, 17:08

Al via nel borgo antico fondato da Carlo IV di Boemia la dodicesima edizione di Montecharloween. La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Montecarlo, è l'unica in provincia ad essere stata pensata e realizzata per i bambini e le famiglie conservando l'ingresso gratuito a tutti i partecipanti ed un comodissimo servizio di parcheggi con navetta capaci di catapultare gli ospiti direttamente in centro storico nel pieno della manifestazione.

Realizzata dall'Arciconfraternita di Misericordia di Montecarlo, con il supporto del Centro Commerciale Naturale e di altre associazioni comunali, Montecharloween presenta un cartellone capace di innovarsi ogni anno offrendo novità particolari, capaci di mettere in risalto gli angoli più belli del borgo antico a coreografia degli spettacoli e delle attrazioni pensate per divertire i più piccoli.

Dalle 19 alla mezzanotte di giovedì, anche in caso di pioggia, nel centro storico chiuso al traffico, si potranno compiere diversi percorsi da brivido, provare la caccia al dolcetto tipica della sera di Halloween mentre le vie del paese saranno animate da artisti di strada e maschere legate al mondo dell'horror in mezzo alle quali si potranno fare spuntini negli stand gastronomici allestiti dalle associazioni.

Ma non è solo serata di spettri, zombie, fantasmi e dolcetti quella di Montecarlo dove da sempre si guarda con riguardo alla solidarietà in occasione degli eventi in cartellone. Montecharloween non è da meno e con il proposito di accrescere il supporto offerto all'attività dell'Agbalt (l'associazione genitori per la cura e l'assistenza ai bambini affetti da leucemia e tumore) l'evento "torte in faccia" ai personaggi più conosciuti del paese consentirà di raccogliere nuovi fondi a sostegno dell'associazione.