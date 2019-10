Altopascio, si presenta il libro "Sangue sulle neve"

mercoledì, 16 ottobre 2019, 11:52

Alla “Libreria Mondadori Altopscio” in via Roma 37 ad Altopascio, questo sabato 19 ottobre dalle ore 17:30 si terrà la presentazione del libro: “Sangue sulla neve” dello scrittore Francesco Bonvicini (Pegasus Edition, collana: Blacknight). Interverrano: Simonetta Lo Conte sociopedagogista, Ilaria Centoni ricercatrice, Marcello Lazzeri poeta.

Sinossi del thriller. Dopo un Natale passato sotto la neve, il tempo pare concedere una tregua e, per alcuni giorni, pur entro i rigori invernali, si mantiene ideale per le attività all'aperto. Durante una rimpatriata del corso di paracadutismo di dodici anni prima, uno dei partecipanti si butta in caduta libera e cade nel boschetto circostante l'aeroclub di Dahlem, a sud di Colonia. È stata una bravata dettata da manie di grandezza o... c'è dell'altro? Un fatto è certo: quando accadono casi del genere, la denuncia alle autorità è obbligatoria per Legge e così Polizia Criminale e Procura di Stato scendono in campo per le indagini, che si fanno immediatamente complesse. Il ristretto gruppo di paracadutisti è molto eterogeneo e sembra che ognuno di loro abbia il proprio scheletro nascosto nell'armadio, così come gli istruttori i quali, col loro ostruzionismo, sembrano non accettare l'accaduto. Ma anche il morto non scherza. Sebbene i compagni di corso lo chiamassero ironicamente Schäl, il quale con Tünnes costituisce la coppia del teatro dei burattini coloniese, la vittima sembra incutere ugualmente paura e soggezione anche se, ormai, giace inerte sul tavolo dell'obitorio, sotto i ferri e lo sguardo clinico del medico legale. Il commissario capo Alois Liebermann, come sempre coadiuvato dall'ispettore capo Günther Sikora, dagli altri colleghi e dalla Procura di Stato, si trova costretto ad annaspare in un mondo dove i carnefici paiono vittime e viceversa e, tra questi, anche una persona che lavora con lui da tanti anni sembra non raccontarla giusta. L'inverno coloniese è rigido, umido e spesso fortemente ventoso. La neve non è un evento raro, ma nemmeno così frequente. Già, la neve, i cui bianchi fiocchi, che nel corso della vicenda scendono copiosi, non riescono col loro candore a coprire i segni della violenza che quotidianamente affliggono anche "la città più tollerante della Germania", come recitano le guide. Già, perché Colonia è anche al primo posto come tasso di criminalità. E la neve che cade, a contatto con le umane vicende, si trasforma. Assume una colorazione rosso vivo. Quella del sangue.

Biografia dell’Autore. Francesco Bonvicini, classe 1973, vive e lavora a Montecatini Terme, appassionato fin dalla giovane età di letteratura poliziesca (da Agatha Christie a Rex Stout) e spaziando tra i suoi vari generi, si appassiona al police procedural ed ai suoi maestri, dai quali prende ispirazione. È proprio in questi anni che inizia a maturare l'idea di creare "qualcosa di nuovo" nell'ambito della narrativa poliziesca italiana. Nel 2010 inizia a scrivere il primo romanzo della saga: Sangue su Colonia, incentrata sulle indagini della Terza Squadra Omicidi della nota città tedesca, ricostruite attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e di studio sia del codice penale e della cultura tedesca, sia della cronaca nera in generale e delle scienze forensi. Il risultato sono storie dall'andamento lineare ma non banale e dal taglio televisivo cinematografico con personaggi spogliati del loro abito e presentati per come in realtà sono. Sangue sulla neve è il quarto capitolo della sua saga della Terza Squadra Omicidi di Colonia, gli altri tre, sempre per Pegasus Edition, sono stati: Sangue sul Reno, Sangue sui binari, Sangue sulla pista.

Info presentazione libro: 0583.25456, fax: 0583.1990954, email: info@libreriadaniela.it, face book: Libreria Mondadori Altopascio.